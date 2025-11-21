Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Падіння уламків і влучання без детонації зафіксовано в кількох локаціях Одещини та обласного центру.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу?

За даними ОВА, на кількох локаціях в Одесі та області зафіксовано падіння уламків ворожих дронів або ж влучання без детонації. Зокрема, у приватному житловому секторі та на відкритій території в сільській місцевості.

Це призвело до пошкоджень гаражів, даху та фасаду будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю. Постраждала щонайменше одна людина.

На місії працюють відповідні служби, громадян закликали не наближатися до місць влучання, оскільки це може бути небезпечно.



Наслідки ранкової російської атаки 21 листопада 2025 року / Фото Одеська ОВА

Станом на 11:00 в регіоні тривала повітряна тривога. Мешканців області й Одеси просять перебувати в безпечних місцях.

Які наслідки нічної атаки?