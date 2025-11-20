Теперь ограничения по потреблению электроэнергии вводят во всех регионах страны. У ДТЭК объяснили, почему в последнее время так много отключений света, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летящее минное поле
Почему отключений света стало больше?
Россия также атакует линии, передающие электроэнергию. Из-за этого свет от станций, которые работают, просто невозможно доставить потребителям.
В частности, под ударами были Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
Из-за повреждения сетей три украинские атомные электростанции вынужденно уменьшили мощность.
- С начала ноября генерацию снизили Хмельницкая и Ровенская АЭС, а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию.
- Южноукраинская АЭС также потеряла часть внешнего подключения.
Кроме того, потребление электричества возросло из-за похолодания, а энергосистема испытывает дополнительное давление. Энергетики работают без перерывов, но каждая новая атака делает ситуацию сложнее.
Обратите внимание! По данным ДТЭК, сейчас в Украине на пониженной мощности работают 4 из 9 реакторов.
Какова ситуация в энергосистеме?
Напомним, 20 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в большинстве регионов Украины, кроме почасовых, применили аварийные отключения электроэнергии.
Они коснулись Киевщины, Полтавщины, Сумщины, Днепропетровщины, Одесской, Черкасской, Черниговской, Запорожья и тому подобное.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт в области энергетики и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар рассказал, что сейчас ситуация не лучше, чем была в предыдущие годы. "Энергосистема ослаблена и не имеет запаса передаточных мощностей, но она функционирует", – отметил он.