Где применили ГАО?

Ночью враг нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате по Украине действуют отключения света, часть потребителей обесточена еще с утра. Однако после 14:40 Укрэнерго было вынуждено применить экстренные отключения. Опубликованные ранее графики не действуют из-за дополнительных ограничений.

Превентивные обесточивания необходимы, чтобы удержать энергосистему от серьезных разрушений.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– говорится в сообщении.

Графики аварийных отключений применили:

  • в Киеве и области;
  • в Черновицкой области;
  • в Полтавской области;
  • в Сумской области ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей;
  • в Днепропетровской области;
  • в Одесской области;
  • в Черкасской области;
  • в Черниговской области;
  • в Запорожской области.

В Укрэнерго добавляют, что специалисты пока стабилизируют ситуацию. Со временем экстренные отключения отменят. Людям рекомендуют следить за сообщениями на страницах облэнерго вашего региона

Какая сейчас ситуация с энергоснабжением в Украине?

  • Российские массированные атаки на энергосистему Украины оставляют ситуацию сложной. В этом году отключений света не меньше, чем в предыдущие годы. Россия изменила тактику атак, выбирая одну область для ударов, пытаясь помешать работе энергосистемы в холодное время года.

  • Хуже всего ситуация со светом в приграничных регионах: Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области, а также в Одесской области.