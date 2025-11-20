Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Где применили ГАО?
Ночью враг нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате по Украине действуют отключения света, часть потребителей обесточена еще с утра. Однако после 14:40 Укрэнерго было вынуждено применить экстренные отключения. Опубликованные ранее графики не действуют из-за дополнительных ограничений.
Превентивные обесточивания необходимы, чтобы удержать энергосистему от серьезных разрушений.
Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– говорится в сообщении.
Графики аварийных отключений применили:
- в Киеве и области;
- в Черновицкой области;
- в Полтавской области;
- в Сумской области ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей;
- в Днепропетровской области;
- в Одесской области;
- в Черкасской области;
- в Черниговской области;
- в Запорожской области.
В Укрэнерго добавляют, что специалисты пока стабилизируют ситуацию. Со временем экстренные отключения отменят. Людям рекомендуют следить за сообщениями на страницах облэнерго вашего региона
Какая сейчас ситуация с энергоснабжением в Украине?
Российские массированные атаки на энергосистему Украины оставляют ситуацию сложной. В этом году отключений света не меньше, чем в предыдущие годы. Россия изменила тактику атак, выбирая одну область для ударов, пытаясь помешать работе энергосистемы в холодное время года.
Хуже всего ситуация со светом в приграничных регионах: Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области, а также в Одесской области.