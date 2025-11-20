Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Де застосували ГАВ?
Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Унаслідок цього по Україні діють відключення світла, частина споживачів знеструмлена ще від ранку. Однак після 14:40 Укренерго було змушене застосувати екстрені відключення. Опубліковані раніше графіки не діють через додаткові обмеження.
Превентивні знеструмлення необхідні, щоб втримати енергосистему від серйозних руйнувань.
Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– йдеться в повідомленні.
Графіки аварійних відключень застосували:
- в Києві та області;
- в Чернівецькій області;
- на Полтавщині;
- на Сумщині ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів;
- в Дніпропетровській області;
- в Одеській області;
- в Черкаській області;
- в Чернігівській області;
- в Запорізькій області.
В Укренерго додають, що фахівці наразі стабілізують ситуацію. З часом екстрені відключення скасують. Людям рекомендують стежити за повідомленнями на сторінках обленерго вашого регіону
Яка зараз ситуація з енергопостачання в Україні?
Російські масовані атаки на енергосистему України залишають ситуацію складною. Цьогоріч відключень світла не менше, ніж у попередні роки. Росія змінила тактику атак, обираючи одну область для ударів, намагаючись завадити роботі енергосистеми в холодну пору року.
Найгірша ситуація зі світлом у прикордонних регіонах: Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області, а також на Одещині.