Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Де застосували ГАВ?

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Унаслідок цього по Україні діють відключення світла, частина споживачів знеструмлена ще від ранку. Однак після 14:40 Укренерго було змушене застосувати екстрені відключення. Опубліковані раніше графіки не діють через додаткові обмеження.

Превентивні знеструмлення необхідні, щоб втримати енергосистему від серйозних руйнувань.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– йдеться в повідомленні.

Графіки аварійних відключень застосували:

  • в Києві та області;
  • в Чернівецькій області;
  • на Полтавщині;
  • на Сумщині ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів;
  • в Дніпропетровській області;
  • в Одеській області;
  • в Черкаській області;
  • в Чернігівській області;
  • в Запорізькій області.

В Укренерго додають, що фахівці наразі стабілізують ситуацію. З часом екстрені відключення скасують. Людям рекомендують стежити за повідомленнями на сторінках обленерго вашого регіону

Яка зараз ситуація з енергопостачання в Україні?

  • Російські масовані атаки на енергосистему України залишають ситуацію складною. Цьогоріч відключень світла не менше, ніж у попередні роки. Росія змінила тактику атак, обираючи одну область для ударів, намагаючись завадити роботі енергосистеми в холодну пору року.

  • Найгірша ситуація зі світлом у прикордонних регіонах: Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області, а також на Одещині.