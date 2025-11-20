Де найгірша ситуація зі світлом?

Про це в етері національного телемарафону розповів глава правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Тактика спаленої землі: авіаексперт вказав на мету нічних обстрілів по Україні

За його словами ситуація важка у всіх регіонах, які найближчі до ворога:

  • у Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Харківській області;
  • та Запорізькій області.

Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу,
– зазначив Зайченко.

Важливо! Глава Укренерго додав, що наразі саме цих у регіонах найбільше роботи для операторів систем розподілу, щоб забезпечити живлення споживачів електроенергією.

Які об'єкти обстріляли росіяни?

Росіяни посилили свої атаки на українську енергосистему восени. Одна з наймасованіших атак відбулася 8 листопада, коли Росія випустила по Україні понад 450 безпілотників та 45 ракет.

Але на цьому ворог не зупиняється. Лише сьогодні, 20 листопада, у Міненерго повідомили про ураження енергооб'єктів у чотирьох областях:

  • Донецькій;
  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській
  • та Харківській.

Внаслідок атаки були знеструмлені споживачі.

Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація,
– додали в Укренерго.

Зауважте! Також сьогодні стало відомо, що три українські АЕС зменшили потужність через російські атаки, які пошкодили високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську станції.

Як відключають світло в Україні?

  • Через постійні обстріли та значні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою. Попри це рівень споживання електроенергії утримується на високих показниках, що створює додаткове навантаження.

  • Тому сьогодні по всій країні діють погодинні графіки відключень світла. Обмеження триватимуть упродовж усієї доби, а масштаб вимкнень охоплюватиме кілька черг – від двох з половиною до чотирьох. Додатково по всій Україні введено обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств та бізнесу.

  • В Укренерго наголошують на необхідності максимально ощадливого використання електроенергії протягом дня, особливо у години пікового навантаження, аби підтримати стабільну роботу енергосистеми.