Де найгірша ситуація зі світлом?
Про це в етері національного телемарафону розповів глава правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.
Дивіться також Тактика спаленої землі: авіаексперт вказав на мету нічних обстрілів по Україні
За його словами ситуація важка у всіх регіонах, які найближчі до ворога:
- у Чернігівській області;
- Сумській області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області;
- та Запорізькій області.
Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу,
– зазначив Зайченко.
Важливо! Глава Укренерго додав, що наразі саме цих у регіонах найбільше роботи для операторів систем розподілу, щоб забезпечити живлення споживачів електроенергією.
Які об'єкти обстріляли росіяни?
Росіяни посилили свої атаки на українську енергосистему восени. Одна з наймасованіших атак відбулася 8 листопада, коли Росія випустила по Україні понад 450 безпілотників та 45 ракет.
Але на цьому ворог не зупиняється. Лише сьогодні, 20 листопада, у Міненерго повідомили про ураження енергооб'єктів у чотирьох областях:
- Донецькій;
- Чернігівській;
- Дніпропетровській
- та Харківській.
Внаслідок атаки були знеструмлені споживачі.
Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація,
– додали в Укренерго.
Зауважте! Також сьогодні стало відомо, що три українські АЕС зменшили потужність через російські атаки, які пошкодили високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську станції.
Як відключають світло в Україні?
Через постійні обстріли та значні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою. Попри це рівень споживання електроенергії утримується на високих показниках, що створює додаткове навантаження.
Тому сьогодні по всій країні діють погодинні графіки відключень світла. Обмеження триватимуть упродовж усієї доби, а масштаб вимкнень охоплюватиме кілька черг – від двох з половиною до чотирьох. Додатково по всій Україні введено обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств та бізнесу.
В Укренерго наголошують на необхідності максимально ощадливого використання електроенергії протягом дня, особливо у години пікового навантаження, аби підтримати стабільну роботу енергосистеми.