Де найгірша ситуація зі світлом?

Про це в етері національного телемарафону розповів глава правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Тактика спаленої землі: авіаексперт вказав на мету нічних обстрілів по Україні

За його словами ситуація важка у всіх регіонах, які найближчі до ворога:

у Чернігівській області;

Сумській області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

та Запорізькій області.

Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу,

– зазначив Зайченко.

Важливо! Глава Укренерго додав, що наразі саме цих у регіонах найбільше роботи для операторів систем розподілу, щоб забезпечити живлення споживачів електроенергією.

Які об'єкти обстріляли росіяни?

Росіяни посилили свої атаки на українську енергосистему восени. Одна з наймасованіших атак відбулася 8 листопада, коли Росія випустила по Україні понад 450 безпілотників та 45 ракет.

Але на цьому ворог не зупиняється. Лише сьогодні, 20 листопада, у Міненерго повідомили про ураження енергооб'єктів у чотирьох областях:

Донецькій;

Чернігівській;

Дніпропетровській

та Харківській.

Внаслідок атаки були знеструмлені споживачі.

Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація,

– додали в Укренерго.

Зауважте! Також сьогодні стало відомо, що три українські АЕС зменшили потужність через російські атаки, які пошкодили високовольтні лінії електропередач. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську станції.