Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, яку мету переслідував ворог масованою атакою по західних регіонах України. Росіяни 19 листопада завдали удару по багатоповерхівках у Тернополі крилатими ракетами Х-101 і внаслідок влучання загинуло 26 людей.

Які цілі росіяни обрали для атаки 19 листопада?

Криволап підкреслив, що результати збиття російських повітряних цілей є досить непоганими – приблизно 93% – по ракетах і близько 83% – по "Шахедах"

Зверніть увагу! Росія 19 листопада запустила по Україні 476 "Шахедів" та "Гербер", 40 крилатих ракет Х-101, 7 крилатих ракет "Калібр" та балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО збили 483 повітряні цілі, зокрема, 442 БпЛА, 34 ракети Х-101 та 7 "Калібрів".

"Проте кількість запущених по Україні ракет і "Шахедів" є великою. І ураження, що сталися, призвели до серйозних пошкоджень", – наголосив авіаційний експерт.

Чому ворог вдарив по Бурштинській ТЕС?

Основний удар ворога був по Бурштинській ТЕС. Також жахливе ураження у багатоповерховий будинок у Тернополі. Росіяни у такий спосіб, впевнений він, реалізують свою стратегію гібридної війни та створення умов для енергетичної блокади України. Ця гібридна війна розпочалася ще у 2022 році, коли через масовані удари 50% електричної генерації країни було знищено.

Потім були точкові удари у 2024 році, коли росіяни гатили по ТЕЦ, ГЕС, ТЕС, робили комбіновані атаки крилатими і балістичними ракетами, дронами.

Зараз Росія використовує тактику спаленої землі. Це щоденні удари по прифронтових регіональних системах постачання електроенергії або газу. За останній період було 7 атак по газових родовищах і по інших системам. Мета росіян – зробити енергетичну регіональну ізоляцію,

– пояснив аналітик.

Удари по Бурштинські ТЕС пов'язані, за його словами, з тим, що вона є основним енергетичним хабом, через який Україна отримує імпорт електроенергії з Європи. Після удару по ній ситуація з відключенням світла в країні погіршилась.

Тому далі ця ситуація буде погіршуватися. Проте ми витримаємо ці випробування, якщо будемо зберігати єдність,

– наголосив Костянтин Криволап.

Він додав, що українцям треба усвідомлювати, що електроенергії і газу буде мало, тому варто бути дуже ощадливими та обережними щодо їх використання.

Які наслідки ворожої атаки?