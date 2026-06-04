Після 08:00 на Рівненщині оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою російських безпілотників.

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Які наслідки російської атаки на Рівненщину?

Близько 07:53 Повітряні сили попереджали, що ударні БпЛА рухаються з північного сходу на південний захід Житомирщини у напрямку Рівненщини.

О 08:53 з'явилося повідомлення про те, що група ворожих безпілотників перебуває в районі Рокитного, що на Рівненщині, і летить у західному напрямку.

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Лише після 10:00 в області поступово почали давати відбій.

Згодом глава ОВА Олександр Коваль підсумував наслідки атаки на регіон. За його словами, в області сили ППО збили російські цілі. Водночас у Сарненському районі виникли знеструмлення.

Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання,

– заявив чиновник.

За його словами, люди не постраждали.

Нагадаємо, що уночі Росія запустила по Україні одну балістичну ракету та 293 дрони. Сили ППО знешкодили 264 безпілотники.

На Одещині ворог пошкодив критичну інфраструктуру. У Харкові ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі.

На Чернігівщині у місті Семенівка внаслідок атаки російського безпілотника спалахнула складська будівля. У Понорницькій громаді під ударом опинилося фермерське господарство – там вогонь охопив одну з господарських споруд. У Чернігівському районі на території сільськогосподарського загорівся трактор.