Про це повідомили український президент Володимир Зеленський та генеральний прокурор Руслан Кравченко у День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

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Скільки дітей постраждали через війну?

Володимир Зеленський повідомив, що 4 червня Україна вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. За його словами, загалом від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.

Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини,

– написав він.

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Водночас Руслан Кравченко додав, що ще щонайменше 2548 українських дітей зазнали поранень через регулярні обстріли цивільної інфраструктури, зокрема використовуючи ракети, артилерію, безпілотники та авіаційні бомби.

"Вона вбивала дітей у власних ліжках. У лікарнях. Вона депортувала українських дітей, незаконно утримувала їх, ламала їхні долі та намагалася позбавити їх права бути українцями", – наголошує високопосадоцеь.

За його словами, зафіксовані правоохоронцями злочини проти українських дітей радше за все є лише частиною реальної картини, оскільки масштаби трагедії на тимчасово окупованих територіях може бути значно більшими.

Також він згадав про ракетний удар по центру Вінниці 14 липня 2022 року, внаслідок якого загинули троє дітей, і вказав на обстріл житлового будинку у Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року і забрав життя щонайменше 6 дітей.

Окремо Руслан Кравченко нагадав про російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року, і наголосив, що подібних трагедій в Україні вже сотні, але Росія продовжує чинити злочини проти цивільних.

Як тривають розслідування?

Крім вищезгаданого, повідомляють, що наразі правоохоронці розслідують понад 6 тисяч кримінальних проваджень стосовно злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, скоєних окупантами внаслідок російської агресії.

Правоохоронці вже оголосили підозри 234 російським військовослужбовцям та іншим причетних особам. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 108 фігурантів, а за окремими справами вже навіть винесено вироки.

Але цього недостатньо. Бо нашим завданням є встановлення кожного. Кожного, хто натискав кнопку запуску ракети. Кожного, хто віддавав наказ. Кожного, хто планував ці удари та звітував про їх виконання. Для таких злочинів не існує строку давності,

– наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Росія цинічно атакувала дитячий майданчик у Херсоні. Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років, їх госпіталізували до лікарні, також відомо про щонайменше одну жертву.