Про наслідки атаки інформує начальний Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Дивіться також Не балістика: у ВМС назвали головну загрозу для Одещини
Які деталі ворожого обстрілу?
Російські війська вгатили ударним дроном по населеному пункту Мощенка в Городнянській громаді на Чернігівщині.
Внаслідок атаки поранення отримав 15-річний хлопчик – наразі він перебуває у важкому стані. В ОВА уточнили, що наразі дитину вже перевели в обласну лікарню.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім того, у цьому селі під прицілом окупантів опинився приватний будинок. На місці прильоту спалахнула пожежа.
Дещо згодом ворог атакував приватні житлові будинки безпосередньо в Чернігові – вони зазнали руйнувань.
Наслідки атаки на Чернігівщину: дивіться фото поліції
Де ще гриміли вибухи?
1 червня під атакою окупантів опинилась низка регіонів. Зокрема на Сумщині у Конотопі ворог вдарив по лікарні. Місцева влада уточнює, що це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу.
Декілька разів впродовж дня ворожі війська били безпілотниками по Одещині.
Внаслідок атаки на Білгород-Дністровську громаду на Одещині пошкоджено адмінбудівлі та заклад охорони здоров'я.
Тоді як зранку пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура – пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. За даними ОВА, в медзакладі було пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.