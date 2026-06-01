О последствиях атаки информирует начальный Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Какие детали вражеского обстрела?

Российские войска всадили ударным дроном по населенному пункту Мощенка в Городнянской общине на Черниговщине.

В результате атаки ранения получил 15-летний мальчик – сейчас он находится в тяжелом состоянии. В ОВА уточнили, что сейчас ребенка уже перевели в областную больницу.

Кроме того, в этом селе под прицелом оккупантов оказался частный дом. На месте прилета вспыхнул пожар.

Несколько позже враг атаковал частные жилые дома непосредственно в Чернигове – они подверглись разрушениям.

Где еще гремели взрывы?

1 июня под атакой оккупантов оказался ряд регионов. В частности на Сумщине в Конотопе враг ударил по больнице. Местные власти уточняют, что это было не падение "Шахеда", а целенаправленный удар по медучреждению.

Несколько раз в течение дня вражеские войска били беспилотниками по Одесской области.

В результате атаки на Белгород-Днестровскую громаду в Одесской области повреждены админздания и учреждение здравоохранения.

Тогда как утром повреждениям подверглась гражданская инфраструктура – повреждено родильное отделение и административные здания больницы. По данным ОВА, в медучреждении был поврежден фасад, двери и более 30 окон.