"Переходим от временных органов управления войсками, оперативно-тактических группировок к постоянной корпусной системе", – именно такое заявление от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского прозвучало в феврале 2025 года. Оно открыло новую страницу истории украинского войска.

Уже в апреле того же года в Украине официально сформировали 1-й оперативно-тактический корпус Национальной гвардии на базе "Азова". К нему, в частности, относится 1-я Президентская бригада оперативного назначения "Буревій", 14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина" и 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг".

Впрочем, их путь начался задолго до этого – 1 июня эти бригады отмечают 32 годовщину основания. За это время они прошли разный путь, но именно сейчас, в период полномасштабного вторжения, их объединяет одна цель – свободная Украина.

Командиры этих 3 бригад рассказали о главных достижениях и ситуации на фронте. Все они единогласно подчеркивают, что самое главное – это люди. Как менялись бригады в течение последних лет, какие ценности помогают им оставаться боеспособными в условиях большой войны и какие вызовы впереди – об этом читайте в материале 24 Канала.

Их держит побратимство: командир "Ара", бригада "Буревій"

Подполковник Владислав "Ара" Григорян, командир 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" отметил, что трансформация бригады началась именно в начале большой войны.

Знаковыми событиями для бойцов стали бои в Серебрянском лесничестве и на Купянщине, где бригада столкнулась с комбинированными атаками врага и механизированными штурмами.

Главные ценности бригады – это честность по отношению к личному составу и человечность прежде всего. Чаще всего людей держит побратимство. Личный состав должен понимать, ради чего он выполняет задачи и ради чего мы работаем здесь,

– поделился он.

Бойцы бригады "Буревій" / Фото предоставлено пресс-службой 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій"

Зона ответственности бригады "Буревій" сейчас – Добропольское направление. Ситуация там довольно динамичная: противник постоянно пытается инфильтроваться в глубину обороны украинских защитников, найти слабые места и наращивать там свой потенциал, чтобы двигаться дальше.

Работа защитников бригады на Добропольском направлении: смотрите видео

В то же время, по мнению командира, сейчас говорить о признаках подготовки нового масштабного наступления врага не стоит, ведь это является попыткой давления. Однако нужно учитывать, что противник тоже совершенствуется и внедряет новые технологические принципы.

Ключевым фактором сдерживания противника для "Ара" сейчас является победа Украины. Он отметил, что вынес из этой войны важный урок – не доверять соседям.

После победы я вижу первую бригаду "Буревій" очень пилотируемым подразделением, мощным, которое готово выполнять любые поставленные задачи,

– подытожил он.

В будущем бригада будет пилотируемым подразделением / Фото предоставлено пресс-службой 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій"

Теперь россияне агрессивнее и хитрее: командир "Мирон", бригада "Червона Калина"

Полковник Олег "Мирон" Мироненко, командир 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" также отметил, что определяющим моментом для его бойцов было контрнаступление в 2023 году.

Напомним, что во время контрнаступления Украина планировала прорвать оборону противника и в течение нескольких месяцев выйти к побережью Азовского моря.

В общем после этого изменился подход к ведению боевых действий. Бойцы определили первоочередные цели для максимальной боеспособности. Он также вспомнил, что знаковыми этапами войны для бригады стали оборонительные действия под Киевом, наступательные действия под Запорожьем и уже потом оборонительные действия в составе корпуса на Донецком направлении.

Ценности же у нас в бригаде не меняются. Прежде всего – это боец, его жизнь. Однако я вынужден сказать о том, что бригада ведет очень тяжелые боевые действия. Наши бойцы стали закаленными сталью,

– подчеркнул "Мирон".

Мотивация для бойцов бригады "Червона Калина" – это индивидуальная работа с каждым: от защитника, который на позиции, до командира любого звена.

Мотивация защитников разная / Фото предоставлены пресс-службой 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"

"Мирон" также соглашается с тем, что наступление противника в Донецкой области не останавливалось ни на один день. Его интенсивность может быть больше или меньше, все зависит от сил, которые предоставляют россиянам, но попытки продвигаться не исчезали никогда.

Противник модернизируется, развивается, применение малых тактических групп наращивается. Тактика в целом остается в своей основе такой, как была, но есть подходы к ее выполнению – более агрессивные и хитрые. И мы, соответственно, изучаем это и пытаемся противодействовать,

– объяснил он.

Ключевым фактором сдерживания противника является его максимальное уничтожение. Именно поэтому "Червоной Калине" нужно больше бойцов. По словам "Мирона", именно потери и проблемы усиливают желание украинских защитников продолжать борьбу.

Командир подчеркнул, что его бригада не верит в легкое будущее проведения боевых действий. Бойцы готовятся к тяжелым условиям.

В то же время от мечты никто не отказывается.

У меня была мечта, чтобы это была самая мощная бригада, мы из Винницкой области. Я хотел бы, чтобы именно в этом регионе была основа. Мы многого достигли, еще много чего нужно сделать. Однако фундамент положен и зерно посажено,

– сказал "Мирон".

Он подытожил, что война научила его заранее планировать свои действия и изучать противника – характер его действий и видение. Ведь лучше раньше готовиться качественнее, чем потом в процессе ведения боевых действий.

"Мирон" гордится своей бригадой и уверен в своих ребятах на миллион процентов. Несмотря на то, что все понимают, как должен вести себя командир, он признается, что относится к каждому бойцу с уважением и большим сердцем.

"Мирон" гордится своими бойцами / Фото предоставлены пресс-службой 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина"

Мечтает о "звездном десанте", как в фильмах: командир "Бухгалтер", бригада "Кара-Даг"

Подполковник Александр "Бухгалтер" Рясный, командир 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", заметил, что в течение лет было много моментов, которые формировали бригаду. В 2014 году она была только полком оперативного назначения, который выполнял задачи во время АТО и впоследствии во времена ООС.

В 2022 году бойцы полка встретили полномасштабное вторжение на Запорожском направлении, защищая родной город.

Справка. Бригада создана на основе полка, который базировался в Запорожье, и носит имя Героя Украины лейтенанта Богдана Завады, уроженца этого города, который погиб на фронте в 2014 году. 24 – 27 февраля 2022 года подразделения прибыли на направления Васильевка – Запорожье и Токмак – Орехов. Там защитникам удалось остановить российское продвижение.

Уже в 2023 году полк реорганизовали в 15-ю бригаду оперативного назначения, которая участвовала в контрнаступлении, а затем состоялся вход в корпус.

Это все этапы нашего развития и ключевые этапы нашего формирования. Именно сейчас бригада прошла уже большой боевой путь и проходит его дальше. Мы постоянно развиваемся, постоянно накапливаем свой опыт, аккумулируем его в новые решения для того, чтобы эффективно уничтожать противника,

– сказал командир бригады.

Кроме контрнаступления, когда бригада выполняла сложные боевые задачи, тяжелыми были операции на Донецком, Покровском направлениях. Также стоит вспомнить тяжелую оборону Селидово. Тогда противник преобладал численностью – россияне имели больше группировок, но украинские бойцы достойно выполняли задачи.

Защитники достойно выполняют задачи / Фото предоставлены пресс-службой 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг"

Рясный отметил, что легких направлений не существует. Всюду, где бригада выполняла задачи, всегда было трудно. Она выполняла боевые действия совместно с другими подразделениями, поэтому не хочет выделять отдельные достижения.

Командир обратил внимание, что сейчас существует российское ИПСО, мол, украинские бригады не ценят личный состав. Однако это не так. Основной принцип бригады сейчас – это сохранение личного состава и выполнение задач по уничтожению противника.

Мотивация у каждого разная – борьба за свою семью, за свою Родину. Мотивируем по-разному. Иногда добрым словом. У нас большинство личного состава – это люди с Юга и Востока. Поэтому их мотивация – вернуться домой, вернуть свое,

– подчеркнул он.

Интересно, что бригада "Кара-Даг" не имеет конкретного портрета своего бойца, ведь все они разные. По словам командира, в беспилотных силах служат молодые ребята, которые умело пользуются пультами и джойстиками. В то же время образ пехотинца – это мужчина 40+ лет, который с уставшими глазами готов к действиям.

Каждый военнослужащий уникален / Фото предоставлены пресс-службой 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг"

Российское наступление на фронте продолжается до сих пор, и оккупанты останавливаться не собираются – противник пытается выйти на административные границы Донецкой области и вытеснить Силы обороны Украины.

Однако для врага сейчас совсем другая ситуация, чем, например, 2 года назад. Несмотря на попытки продвигаться, он имеет проблемы с личным составом. Россияне бросают своих солдат в бессмысленные мясные штурмы, которые просто умирают, а за ними приходят следующие.

Поэтому мы сдерживаем врага и будем продолжать сдерживать в составе первого корпуса "Азов". Я думаю, что планы противника будут сорваны. Они уже срываются,

– подчеркнул командир.

Сейчас едва ли не каждая бригада нуждается в пополнении личного составом, в том числе и "Кара-Даг". Это связано не с потерями, а с желанием, чтобы бойцы смогли отдохнуть. Иногда военнослужащие действительно могут сидеть на позициях по 100 дней, но не потому, что у бригады нет желания менять личный состав или нет такой возможности.

Поэтому чем больше будет бойцов, тем чаще можно будет проводить ротации. Соответственно, личный состав будет менее уставший и более продуктивный.

"Так мы будем нести меньшие потери и наносить большие потери противнику. Основная составляющая, которую нужно сейчас развивать, это подразделения Сил беспилотных систем и наземные роботизированные комплексы, чтобы минимизировать роль пехоты и сделать большими кил-зоны, чтобы противник не имел возможности дойти на линию боевого соприкосновения", – пояснил Рясный.

Бригаде важно иметь больше бойцов / Фото предоставлены пресс-службой 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг"

Он добавил, что у каждого командира есть цель, чтобы его бригада уничтожала как можно больше российских солдат. Только тогда, возможно, произойдут изменения на фронте. Оккупанты поймут, что у них нет возможности захватывать украинские территории. Однако пока Россия не отказывается от своих планов, поэтому "Кара-Даг" "не расслабляется".

Интересно! В 2023 году у бригады появился лозунг "Поднимем флаг над Крымом". Также гвардейцы бригады "Кара-Даг" постоянно проводят обучение и подготовку, внедряют стандарты НАТО.

Главный урок из войны, который вынесла бригада, – нужно быть в постоянной боевой готовности. Имея такого соседа, который уже в течение 600 лет не позволяет нормально жить на нашей земле, бойцы должны всегда быть готовыми встретить россиян огнем и мечом.

Командир также поделился, что в будущем хочет, чтобы его бригада процветала и была наполнена молодым личным составом, который умело пользуется новыми технологиями.

Хочется, знаете, как в фильмах о будущем, видеть такой "звездный десант",

– подытожил командир.

Модернизированные беспилотники, наземные роботизированные комплексы и внедрение ИИ в зоне боевых действий являются важнейшими шагами для развития украинской армии. Однако за всем этим обязательно стоят защитники – люди-титаны, которые не уступят оккупантам родной земли ни на шаг.

Несмотря на усталость, потери и сложные боевые задачи, они доказывают, что готовы продолжать борьбу и адаптироваться к новым технологическим решениям.