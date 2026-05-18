В гражданской жизни – фитнес-тренер, сейчас – воин, за плечами которого Серебрянский лес, Торецкое и Добропольское направления. А еще – длительная работа оператором FPV-дронов.

"Решала" – родом из Львова. С 2024 года служит в армии, в 12-й отдельной бригаде спецназначения "Азов". Хотя процесс приобщения к армии у бойца был длительным, все же он стал частью желанного подразделения. Ранее "Решала" был оператором дронов, а недавно стал начальником группы беспилотных систем штаба 6 батальона бригады.

Мы имели возможность пообщаться с военным. О том, как принял решение пойти на службу, какое направление считает самым тяжелым, как изменились технологии в этой войне и многое другое – читайте в интервью "Решалы" для 24 Канала.

Интересно Какая сейчас ситуация на фронте, пойдет ли Россия в наступление и почему мобилизация стала катастрофой: интервью с "Хорусом" – начальником штаба "Азова"

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Не хотел никаких высоких должностей": чем занимается "Решала" сейчас?

За более чем два года в "Азове" вы прошли немалый путь от оператора дронов до начальника группы БПС штаба батальона. В чем заключается ваша работа сейчас и какие у вас обязанности?

Прежде всего основная из моих задач – объединить коммуникацию между экипажами разных рот БПЛА. Если говорить о развитии, то я непосредственно участвую в обновлении информации о технологиях, решениях, внедрении и распространении их в наших экипажах. Контролирую обеспечение, ремонт, качество работы и тому подобное. Задач много.

На эту должность вы согласились сразу или были определенные сомнения?

Еще с тех пор как я пошел служить, я в голове держал мысль о том, что не хочу никаких высоких должностей, потому что это – большая ответственность. Я умею брать на себя ответственность, но если этого можно избежать, то я бы лучше сделал это. Однако в этом случае я понял, что должность мне подходит, потому что в нашем экипаже я фактически этим и занимался, просто теперь это работа на более масштабном уровне. Поэтому я доволен.

Когда командир позвонил мне и предложил, то у меня сомнений не было. Я пообщался со своими командирами, спросил готовы ли отпустить меня. Они все согласились, да и выхода у меня не было. Но я ни о чем не жалею.



"Решала" с собратьями работает с дронами / Фото предоставлено 24 Каналу

"Подошел хорошо к мобилизации": как боец присоединился к "Азову"?

В "Азове" вы начинали как оператор FPV-дронов. Почему именно это направление выбрали для себя?

Сложно сказать точно, чем я тогда думал. Ну на то время это была такая новинка и я видел эффективность этого направления. Кроме того, по состоянию здоровья я непригоден к службе. Конечно, работа оператора дронов не легкая – она почти круглосуточная, длится по несколько дней, но если бы работа требовала больше физических усилий, я бы быстро истощался.

Я выбирал что-то действенное и эффективное. У меня характер такой, что я бы не мог сидеть где-то в тылу и работать с бумагами. Мне хотелось быть полезным и уничтожать врага. Поэтому это был лучший вариант.



"Решала" на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы проходили какие-то курсы или обучение, прежде чем пойти в "Азов"?

Я считаю, что хорошо подошел к своей мобилизации. Я прошел курсы FPV, медицины, топографии. Также получал справочники от своих друзей, которые уже служили.

Когда я приехал в подразделение, у меня было все – оборудование, дроны, комплект защиты. Конечно, знания, которые я получил, это была лишь маленькая часть того, что я изучил потом, но по крайней мере я знал о чем идет речь, мне легче было учиться и перенимать опыт от тех, кто уже работал.

Ваш гражданский опыт помогал в подготовке и на службе?

Я был тренером в фитнес-клубе и это полная противоположность тому, чем занимаюсь сейчас. Конечно, умение поднимать ящик БК с ровной спиной мне понадобилось – благодаря этому я ее не травмировал. Но фактически ничего из этого я не смог использовать. Разве что подсказывать что-то товарищам на тренировках.

Хотя, возможно, то, что я работал с людьми, дало мне положительный эффект, потому что сейчас я веду много коммуникации. Этот опыт я взял с собой.

Тех, кто сам идет в армию, сейчас гораздо меньше, но добровольцы все еще есть. И я часто вижу комментарии с обвинениями под сообщениями таких людей, мол, почему так поздно идешь в армию, почему только сейчас и так далее. Вот когда вы присоединялись к армии в 2024 году, у вас был опыт, когда кто-то пытался спровоцировать такое чувство вины?

Мои близкие понимали ситуацию, в которой я нахожусь. Они знали, что я пойду в армию, как только найду себе место. Сложность была в том, что я офицер и трудно было попасть в бригаду. Но я был уверен, что я рано или поздно попаду, как только будет возможность. Потому что в целом место я себе искал еще где-то с сентября 2022 года.

Меня пытались отговаривать, но зачем мне чье-то мнение, если у меня есть свое? Единственное мнение, к которому я прислушался – мнение моей жены, потому что она волновалась, сможет ли справиться. Но она приняла мое решение и сделала это даже с гордостью. И это круто. Ее поддержка очень важна для меня была как тогда, так и до сих пор.



Комбриг Богдан "Пугач" Гришенков награждает "Решалу" / Фото 12-й бригады "Азов"

Радиоуправление или оптоволокно: какие дроны чаще используют россияне и почему?

А теперь хочу поговорить о боевой работе. Сейчас есть FPV-дроны на радиоуправлении и оптоволокне. И соотношение дронов, которые применяет враг, является разным – иногда больше на радиоуправлении, иногда на оптике, а иногда – это поровну. Если брать ситуацию в вашей зоне ответственности, то преобладает какой-то тип дронов со стороны врага?

Сказать точно сложно, потому что если дрон на радиоуправлении мы можем поймать и знаем примерное количество бортов, которые летают, то по оптоволокну мы можем узнать, когда их уничтожаем или они отработали. Или по следам оптоволокна. Но я думаю, что сейчас дроны на радиоуправлении преобладают.

Когда появились дроны на оптоволокне, было немало мнений у экспертов о том, что враг будет делать ставку на них, потому что средства РЭБ против них не работают. Но вот вы говорите, что сейчас именно дроны на радиоуправлении враг использует больше. Почему так?

Во всех типах управления есть как плюсы, так и минусы. Если говорить об оптоволокне, то это ограничение в подъеме на высоту, ограничения по расстоянию и скорости полета, а еще любые факторы могут повлиять на то, что оптоволокно оборвется. Однако если это работа в местах, где радиогоризонт не позволяет опуститься и отработать, оптоволокно имеет смысл.

Дроны на радиоуправлении, хоть их и давят средства РЭБ, все равно имеют фактически неограниченное расстояние, которое упирается только в заряд аккумулятора и погодные условия. Но дроном на радиоуправлении трудно поставить засаду.

Я не уверен, что эти типы дронов можно рассматривать как одно средство. Они разные и используются для различных задач, имея разные возможности.

Есть ли сейчас способы противодействия дронам на оптоволокне?

Перерезать оптоволокно, сбить дрон – они летят медленнее и низко. Для этого создают мобильные огневые группы, которые успешно их уничтожают.

Есть много вариантов физического уничтожения, о которых я не буду говорить, но решение есть. Конечно, не все дроны можно найти и перехватить, но львиную долю бортов мы уничтожаем еще до подлета к цели.

На какое расстояние от линии соприкосновения могут сейчас отрабатывать вражеские FPV, если учитывать, в частности, местность на Добропольском направлении?

Есть разные методы применения. Если дроны залетают на крылатых "матках", что экономит заряд аккумулятора, а ретранслятор встроен в сам носитель – они могут отрабатывать на расстоянии 50 – 60 километров. Хотя это и редкие случаи, но все же они есть.

Если брать ситуацию, где дрон летит с позиции к цели, то можно говорить о расстоянии до 30 километров. Но на это влияет много факторов – погодные условия, в частности попутный ветер, дождь, средства РЭБ. Если РЭБы давили их, они несколько раз теряли управление и поднимали этот борт, то аккумулятор разряжается быстрее. Есть много факторов. С попутным ветром можно и до 40 километров залететь.

А мы на какое расстояние достаем?

По моим наблюдениям, в большинстве случаев ветер дует в нашу сторону – это плюс врагу и очень большой минус нам. Хотя мы, например, залетали на 30 километров из Константиновки где-то за Нью-Йорк.

Как работают FPV-дроны "Азова": смотрите видео

"Пилоты – приоритетная цель": какие сейчас главные вызовы, связаны с дронами?

По вашим наблюдениям, какие у нас главные вызовы, связанные с дронами?

Их на самом деле много. Первый важный фактор – их количество. Экипажи не должны экономить борта. Второй – производство дронов. Есть компании, которые делают дрон просто, чтобы сделать. Он может быть качественным, но устаревшим и неактуальным, передатчики там могут быть недостаточно мощными.

Поэтому здесь важна коммуникация, чтобы производитель собирал мнения экспертных людей, которые работают с его продукцией. Если производители будут сотрудничать с экипажами и бригадами и будут прислушиваться к ним, то эффект будет значительно лучше. Конечно, многие производители совершенствуют свои дроны, но все равно есть случаи, когда приходится вносить очень много изменений, чтобы борта долетели. То есть приходится вкладывать в это время, средства и человеческий ресурс.

Российско-украинскую войну называют именно войной дронов. Однако в то же время, например, не так давно под Лиманом наши войска сорвали огромный механизированный штурм и вообще россияне периодически их осуществляют на разных направлениях. В условиях войны дронов сам механизированный штурм как явление вообще имеет смысл? Или это выстрел себе в ногу?

Сомневаюсь, что в этом есть смысл, особенно учитывая подход врага. По моему мнению, такие действия надо было бы проводить иначе, но что ж – мы всегда готовы к механизированным штурмам и пусть они их проводят, будем зарабатывать баллы.

Сейчас операторы БПЛА – приоритетная цель как для нас, так и для врага. Однако можно ли сказать, что за кем-то охотятся больше – операторами ударных дронов или аэроразведчиками?

Ищут всех. Средства, которыми будут пытаться поразить наши экипажи, отличаются в зависимости от дальности и возможности. Но пилотов всегда активно ищут. А мы используем средства маскировки, коммуникацию с пунктами управления для того, чтобы не "спалить" свою позицию.

Пилоты – приоритетная цель, потому что они проводят большинство поражений. Приоритета между ударными и аэроразведкой, думаю, не ставят. Если экипаж находят – по нему работают, чем могут.

"Любой экипаж готов": вступают ли операторы БПЛА в ближний бой?

Линия фронта сейчас не сплошная, и кое-где есть так называемые большие "серяки", где, в частности, просачивается враг. Есть случаи, когда условно операторы дронов или артиллеристы вступали в ближний бой с врагом в таких зонах. Лично у вас такие кейсы были?

У нас таких случаев нет, потому что у нас линия обороны выстроена грамотно и логично, но знаю, что в целом такое есть. Обычно, при плохих погодных условиях, когда радиоразведка не может нормально работать. Соответственно, противника можно обнаружить только визуально или же на слух.

Такие случаи имеют место и надо адаптироваться – понимать, какие сектора просматриваются, понимать, где враг не может пройти, наблюдать и докладывать об обстановке в неблагоприятных погодных условиях.

Но если говорить о нас, то бойцы любого экипажа, не только БПЛА, готовы и обучены встретить врага в ближнем бою. Для этого у нас часто проводят учения.

Но, например, в урбанизированной зоне сложно выстраивать единую линию обороны? В том же Торецке, где раньше был "Азов".

Зависит от многих факторов. Например, уничтожена ли местность, или нет? Если дома стоят, то спрятаться в них, где-то просочиться одному-двум военным можно, и надо быть всегда готовым, что враг может зайти с тыла.

Лес или населенный пункт с домами: где проще вести боевые действия?

В упомянутом уже Торецке россияне постоянно отрабатывали КАБами, в принципе, как и по всей линии фронта. Однако в условиях нынешней войны, в частности, с применением авиабомб, где хуже – в городской застройке или сельской местности?

Я лично вообще не люблю населенные пункты по нескольким причинам. Если визуально наблюдать – дом ты не замаскируешь. Соответственно, ты никогда не знаешь, когда будет плановая отработка по твоему укрытию. Этот "рандом" я всегда не любил.

Когда мы были в Торецке, мы работали осторожно и замаскировано, лишний раз не ходили на улицу. Но от плановых отработок ты не застрахован.

Поэтому я больше люблю лесистую местность – там можно прикрыться, замаскироваться и быть спокойным, что визуально тебя увидеть здесь просто невозможно. Разве что если ты вышел и именно в этот момент над тобой была разведка.



"Решала" на месте вражеского прилета / Фото предоставлено 24 Каналу

Однако оценить, где проще или сложнее, трудно. Если говорить о населенном пункте, то в случае уничтожения твоего укрытия ты можешь перейти в соседнее и переждать огневой налет – если нет рядом вражеской разведки, то враг будет атаковать старое укрытие, а ты будешь работать с нового, например. А в лесистой местности не факт, что рядом есть готовое укрытие, куда можно переместиться и переждать.

Но я лично не люблю подвалы. И оповещения о пусках КАБов в этом направлении. В какой-то посадке мне значительно спокойнее.

Вы работали за время службы на разных направлениях. Какое лично вы считаете самым тяжелым?

Каждое следующее направление обычно сложнее предыдущего. Я начинал с Серебрянского леса, попал туда в более спокойный период, когда наша бригада уже выровняла ситуацию. Оттуда – в Торецк, где я все еще не понимал, что такое подвальные укрытия. Там враг применил против нас газ и почти прямым попаданием уничтожил наше укрытие – туда прилетел "Град".

Мы эвакуировались оттуда, нам из пункта управления подсказывали и помогали – поэтому нам удалось выйти, но почти ничего не осталось. И вообще было удивительно, что мы остались целыми. Подвал выдержал, поэтому спасибо человеку, который построил этот дом.

Худшие впечатления на меня произвел Торецк – не люблю его, потому что мы здесь впервые "познакомились" с КАБами и мне это направление было самым тяжелым, потому что я еще не был адаптирован к таким интенсивным действиям со стороны врага. Я даже не знал, чего ожидать.

"Выехать броневиком было невозможно": об эвакуации товарища на велосипеде

Накануне нашего разговора я узнал, что в свое время вы эвакуировали раненого побратима на велосипеде. Как это вообще случилось?

Мы были на Клебан-Бицком водохранилище и должны были изменить позицию и эвакуировать раненого. Сели в бронеавтомобиль и когда проезжали открытую территорию в сторону Берестка, машина попала в яму, которую не было видно. Мы вышли из броневика и долгое время пытались отстреливаться от FPV, надеясь, что мы еще сможем эвакуировать машину. Мы долго пытались, но это все же было невозможно.

Мы должны были эвакуировать побратима с ранением стопы. Надо было перемещаться быстрее, потому что это открытая местность. И надо было быстро переместить раненого. Он был не тяжелый, поэтому мы с другом "Фаршем" взяли его за плечи, вынесли в более урбанизированную местность и вот по дороге увидели велосипед. Посадили его на багажник и везли какое-то время, пока не добрались до автомобиля, который прибыл за нами.

Велосипед изрядно облегчил эвакуацию. Да и не один раз у нас использовали велосипеды для перемещений, если они были.

"Врага надо уничтожать на подходе": о новых планах Минобороны и проблеме нехватки людей

Сейчас у новой команды Минобороны довольно амбициозные планы на количество ликвидированных россиян за квадратный километр украинской земли. Для того, чтобы их воплощать, что надо прежде всего – увеличить количество дронов или экипажей?

Нам надо не только количество средств увеличивать, но и людей. Некоторые экипажи сейчас должны работать круглосуточно. Поэтому из-за недостатка людей операторы БПЛА истощаются, выгорают и падает качество их работы.

Однако люди нужны не только для поражения врага, но и чтобы подготовить сами борта, чтобы привезти их, облетать и настроить. То есть если мы увеличим только количество экипажей, не факт, что это улучшит какие-то работы. Нужно масштабировать то, что есть сейчас, и развивать дальше.

200 россиян за квадратный километр... Ну их много и это тогда много квадратных километров. Нужно уничтожать врага еще на подходе. В этом собственно и заключается суть "серяка", который образовался на фронте. Его цель – не допустить контакта пехоты с врагом.

И это приоритет №1 потому что, во-первых, пехоте тяжелее всего. Во-вторых, сложно проводить их ротацию. В-третьих – пехотинцы являются единственной возможностью наблюдать за врагом при плохих погодных условиях. Потому что когда мы врага не видим, то именно пехотинцы передают информацию о нем. Поэтому и нужно делать все, чтобы ни на одном направлении россияне не могли подойти к позициям пехоты.

"Конфликт сформировали люди, а не ИПСО": о ТЦК и мобилизации в тылу

Пока продолжается боевая работа, где однозначного результата враг не имеет, он пытается работать с гражданским обществом и, к сожалению, это дает им результаты. По вашему мнению, с тем враждебным влиянием еще можно как-то бороться?

Мне кажется, что уже поздно. Это мое субъективное мнение. Единственный вариант решения, который я вижу, – воспитать молодое поколение, которое не попало под это влияние. То есть их надо учить понимать и фильтровать информацию.

Понимаете, часто люди спорят под сообщениями, которые запустила ботоферма. То есть конфликт запускает несуществующее лицо.

Я был в отпуске и слышал разговоры гражданских. Кроме ТЦК им не о чем говорить. Это уже хроническая проблема. И поэтому, кажется, ее не вылечить. Хотя подлечить как-то, вероятно, можно.



"Решала" / Фото предоставлено 24 Каналу

Да я не думал, что у нас народ может так легко вестись на манипуляции. У нас развитое общество, у нас огромное количество людей с высшим образованием. Но стадный инстинкт перебороть не могут. Однако если говорить о ТЦК, то, мне кажется, в первую очередь этот конфликт сформировали люди, а не российское ИПСО. Разве в 2023 или в 2024 было столько конфликтов с ТЦК?

Не припоминаю.

Так вот. Первая причина – видео в соцсетях, где на блокпосту останавливают мужчину, чтобы проверить документы, а он начинает сразу кричать: "Какая причина остановки?" Люди это читали, видели и понимали, что могут так же. И этот негативный опыт перенимали.

Раньше не было проблем с ТЦК. Помню, когда я себе искал место в бригаде и уже ждал документы, меня остановили на блокпосте и хотели вручить повестку. Я объяснил, что я уже и так иду в армию, а повестка только разрушит мне тот путь, который я проходил. Они меня отпустили и сказали беречь себя.

Когда я становился на учет в ТЦК, потому что по ошибке я, как оказалось, не был на учете, я не успевал по временным рамкам. Представитель ТЦК, который занимался моими документами, дал мне больше времени для того, чтобы я все успел. Не было никаких конфликтов.

Если я общаюсь с человеком и прошу выполнить определенное требование, которое предусмотрено законодательством, а мне будут хамить, ну я бы положительно не общался. Так ведь может быть не только в одну сторону, правда? Или права одного человека ограничены, а второго – нет?

Во Львове за последние несколько месяцев убили двух сотрудников ТЦК. Как реагируете на это как военнослужащий и как львовянин?

А как я могу реагировать? Я за более 1 000 километров от своего города и мне максимально стыдно за то, что происходит. Как я должен относиться к гибели любого человека украинского гражданства на территории Украины? А тем более если он служит в Силах обороны?

Я не оправдываю ТЦК на 100%, потому что везде есть люди, которые поступают неправильно. Но хуже всего, что после убийства военнослужащего ТЦК в апреле люди радовались. Эй, вы чего? Проснитесь!

Если мы уже говорим за ТЦК и мобилизацию, то не могу не отметить, что сейчас "Азов" также получает мобилизованных по распределению. Работали ли вы с мобилизованными? Отличается ли такая работа чем-то?

Таких людей мало, но они есть и опыт работы есть. Они ничем не отличаются от добровольцев – они проходят такое же обучение, тоже имеют определенные умения и навыки, которые можно качественно применять.

С новобранцем всегда ведется разговор о том, что он умеет, может и хочет. Соответственно от этого и отталкиваемся кем и где он будет служить, какие задачи будет выполнять. То есть отношение аналогичное, обучение аналогичное.

"Не хочу, чтобы сыну пришлось пройти мой путь": о добровольцах и решении пойти в армию

Один мой хороший друг, который уже годами на фронте, сказал когда-то, что если бы не пошел служить в 2022 году, то не уверен, что пошел бы потом, потому что с каждым годом это решение для добровольца становится тяжелым. Вы согласны с тем, что, например, сейчас решение пойти в армию сложнее, чем несколько лет назад?

Здесь есть два этапа. Если брать 2022 год, то люди на характере и на своих идеях, взглядах, силе воли брали и делали что-то в этом хаосе. Дальше уже был анализ ситуации и решения давались сложнее. Теперь картина полностью понятна – вы видите карты, ситуацию, поражения, как работают те или иные бригады, как работает корпусная система и так далее. По моему мнению, это все должно было бы упростить сомнения. Сейчас вы понимаете, что будете делать и как. Раньше было хаотично.

Если человек сомневался, но он хотел присоединиться к войску, он присоединится. Если такого желания не было, то что бы мы не делали и как бы не пытались, он до последнего будет искать, как бы сопротивляться.

Ждем идеи от Министерства обороны, возможно они как-то смогут повлиять на людей. Я имею каплю надежды на то, что общество поймет, что не все так плохо и что надо просто помочь людям, которые уже столько лет работают и истощаются. Они хотят видеть своих детей не дважды в год, а чаще. Если людей будет достаточно, я очень сомневаюсь, что большое количество военных будут держать на линии соприкосновения, потому что есть норма, есть логистика и обеспечение.

Если бы я сейчас принимал решение идти в армию или нет, то ответ был бы однозначно да.



"Решала" с собратьями / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас многие бригады проводят различные мероприятия и тренировки для гражданских. В том числе и "Азов". И вот я наблюдаю, что чаще всего на такие мероприятия приходит именно молодежь – интересуется, спрашивает, изучает. Как человек, который участвовал в таких мероприятиях, что чувствуете, наблюдая за таким интересом от юных людей?

А ради чего мы защищаем нашу страну? Именно ради них.

Когда я шел воевать, то кроме идейных и патриотических мыслей, одной из главных у меня было то, что я не хочу, чтобы моему сыну пришлось проходить путь, который буду проходить я. И я сделаю для этого все.

Обучение, о которых вы говорите, являются необходимыми и актуальными. Потому что молодежь сейчас живет в эпоху интернета, а там есть много ненужной информации, на которой они могут фокусироваться или принимать за норму.