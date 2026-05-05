Лев "Хорус" Пашко на войне с 18 лет. Свой путь начинал с должности обычного солдата, а три месяца назад, 25 января 2026 года, возглавил штаб легендарной 12-й бригады "Азов" НГУ.

Теперь "Хорус"– один из самых молодых командиров в Силах обороны, но с огромным опытом. За его плечами – бои в Мариуполе и оборона "Азовстали", сложное ранение, русский плен, реабилитация, возвращение на фронт и управление 6 батальоном бригады.

Сегодня, в 12-й день рождения бригады "Азов", мы говорим с "Хорусом" о его новой должности, о вызовах современной войны, техническом снабжении и новой тактике россиян, о проблеме мобилизации в Украине и о том, какая сейчас ситуация на Добропольском направлении, где держит оборону бригада. Подробнее – читайте в интервью Льва Пашко 24 Каналу.

Интересно Год рисков, вызовов и первых достижений: как формируются корпуса "Азов" и "Хартия" в Нацгвардии и оправдала ли себя реформа

"Я экономлю время командира": как работает начальник штаба "Азова"

В конце января вы возглавили штаб бригады "Азов"– что изменилось после перехода на новую должность и чем работа сейчас отличается от командования батальоном?

Это немного другая вертикаль. Если до этого я был на управленческом уровне прямо как командир батальона, то сейчас это уже вертикаль начальников штабов и я наоборот снабжаю командира решением при выполнении и решении тех или иных задач. Это несколько большая ответственность и другое направление работы, что касается обеспечения.

Можем представить, что в гражданском спектре я – директор офиса. У меня есть набор работников по каждому направлению: разведка, оперативное направление, связь и т.д. И когда бригаде ставят задачу, то задача этого офиса, то есть штаба, сформировать готовые решения или их варианты для командира. Командир, каким бы грандиозным военным начальником он ни был, не способен, как и ни одно военное подразделение, функционировать без такого органа управления как штаб. Поэтому каждый по своему направлению предоставляет командиру предложения, варианты решения тех или иных задач.

Ну, и, собственно, мое слово – последнее по принятию наиболее вероятного варианта развития событий. Я обеспечиваю командира, экономлю его время.



Лев "Хорус" Пашко / Фото предоставлено 12 бригадой "Азов"

Что сейчас в вашей работе сложнее всего? И имеете ли автономию в принятии решений, или все же больше зависите, например, от штаба корпуса или от командира бригады?

Самое сложное в работе... Знаете, есть такая поговорка в спецподразделении США – лёгкий день был вчера.

А что касается принятия решений, то централизация у нас почти нулевая. Принцип, который остается и на уровне корпуса, и на уровне бригады, – это то, что компетенция всегда ближе к исполнителю. Мне, как члену управления бригады, нужно только определить рамки, инструменты, цель и конечную цель для подчиненных подразделений. А уж они лучше знают, как им выполнять задачи

Очень часто я подчиненным командирам говорю: "Я работаю на вас, скажите, что вам нужно. Чем мне помочь, чтобы вы выполнили эту задачу?". Это, в принципе, и есть то, о чем уже рассказывал начальник штаба корпуса – солдатоцентризм. Вся наша вертикаль, начиная от корпуса и заканчивая командиром взвода, работает на солдата, выполняющего задачу.

Мы не ставим задачу типа "бери трех человек и выполняйте это-то, таким-то образом и т.д". Нет. Есть задача, что нужно достичь определенной цели – какие будут предложения? Тогда младший командир предлагает свое решение, мы его обсуждаем, оказываем поддержку, формируем условия для выполнения задания и уже тогда его выполняют. Это позволяет быстрее принимать решения,

У меня в подчинении, например, десяток подразделений, поэтому я не могу каждую задачу распланировать лично. Также у командира батальона есть свой десяток подразделений. Соответственно, планирование на всех уровнях позволяет параллельно выполнять большое количество задач. Мы живой организм, который не должен работать только благодаря тому, что я – начальник штаба, "Рэдис"– командир корпуса, или "Филин"– командир бригады. Построение работы системы на личностях – это неправильно.

Вы упомянули об организации работы, а в апреле исполнился год, как был создан корпус "Азов" в составе Нацгвардии. Удалось ли уже за этот год выстроить стабильную систему, или этот процесс еще продолжается?

Все еще продолжается. Когда появился корпус, многие офицеры покинули бригаду и перешли в его управление. И только сейчас я вижу, как процессы понемногу начинают налаживаться, потому что это уже такой более оперативно-стратегический уровень, где реакция на действие более длинная. Но приятно, что, по моему мнению, есть правильный вектор, и дальше все – это вопрос времени.

Насколько я знаю, одна из самых больших проблем корпусов в нашей армии сейчас в том, что невозможно все бригады одного корпуса переместить так, чтобы они вместе держали определенный участок фронта. Поэтому есть корпуса, где бригады разбросаны по разным направлениям, в соответствии с ними приданы другие подразделения. Как у вас с этим и чувствуете проблему?

Чтобы не раскрывать военные тайны, кто где стоит, могу только сказать, что 1-й корпус НГУ "Азов" почти в полном составе выполняет задания в полосе корпуса. Да, у нас действительно есть много дополнительных приданных подразделений, но это нормально. Они получают опыт, который мы им даем, а они также дают свой опыт нам.

Просто действительно существует проблема, что это физически достаточно сложно – перегруппировать бригады.

"Никакого успеха не имеют": какая ситуация на Добропольском направлении и может ли Россия совершить прорыв

Какая сейчас ситуация в вашей зоне ответственности на Добропольском направлении? Потому что недавно, например, Сырский говорил, что россияне после потепления начали наступление по всей линии фронта.

Сейчас активность россиян увеличилась где-то втрое, если сравнивать с тем, что было 2 месяца назад. И мы видим, оперируя определенными разведданными, что она будет только усиливаться.

Если брать отдельно участок фронта "Азова", то здесь противник по нашей одной бригаде ведет наступательные действия четырьмя полками и еще несколькими бригадами. Эта активность выросла за счет того, что потеплело, распустились листья деревьев, а военным, как нашим, так и россиянам, стало гораздо легче передвигаться. А еще местность такая, что больше способствует передвижению противника и очевидно, что они попытаются это делать. Однако, по состоянию на сейчас, никакого успеха не имеют, и только увеличивают свои потери.

Поэтому ситуация полностью контролируется, противник уничтожается, но видим, что нагрузка на подразделения, на личный состав все же растет.

Как погода сейчас повлияла на боевые действия и сменила их?

Сейчас россияне активно пользуются тем, что посадки становятся более густыми и обнаружить их гораздо сложнее. Но чем пользуется противник, тем самым пользуемся и мы. И напротив, я не скажу, что лучше или хуже зимой или летом. Каждая погода имеет свои особенности влияния на операции, и от искусства командира зависит, кто как будет эту погоду использовать.

Сейчас противник не стесняется ни передвигаться по полям, ни использовать посадки, ни пользоваться какой-то плохой погодой. Он не ограничен в ресурсе, чтобы проводить масштабные действия. А у нас гораздо меньше людей, соответственно действуем осторожнее и не так активно рискуем. Хотя иногда наиболее рискованные операции становятся наиболее успешными.

Что сейчас является самой большой угрозой от россиян? Это артиллерия, дроны, штурмовые группы, мотогруппы – на что они делают ставку?

Россияне, так же как и мы, делали ставку на дроны, но на них влияет качество погоды.

Мы недавно выступали в Капитолии в США, и один из конгрессменов спросил, есть ли смысл распродать артиллерию, а на эти деньги открывать производство и закупать дроны. И мы ему ответили, что это все – инструменты.

Когда мне ставят задачу, я думаю, как ее выполнить. И чем больше набор инструментов, тем эффективнее я могу выполнить его или адаптироваться к изменениям. А это очень важно, потому что сейчас выигрывает не сильнейший, а тот, кто адаптируется.

И так же с противником – у него есть набор инструментов. Мы видим определенные вражеские подразделения, которые имеют сильную артиллерию, высокоточные боеприпасы "Краснополь", эффективно их применяют и усложняют нам жизнь. Некоторые подразделения, такие как "Рубикон", – специалисты по дронам. И постоянно идет такая игра в шахматы, и эта игра с адаптацией. Противник шагнул, мы адаптировались, сделали свой шаг. Если не адаптировались, значит проиграли.

Поэтому при планировании я не исключаю применения никаких средств – артиллерии, минометов, пехотных групп, дронов. Это все должно работать комплексно. И если что-то не работает сегодня, то оно может сработать завтра или через неделю. То есть ставка очень изменчива, особенно в нашей современной войне, где все постоянно меняется и приходится адаптироваться.

Многие украинские командиры говорили, что Россия в этом году попытается наступать на двух направлениях – Покровском и Александровском. Но если учитывать ситуацию, то ваше Добропольское направление тоже одно из самых горячих. Как думаете, может ли враг готовить наступление на Доброполье, особенно учитывая близость к Славянску и Краматорску?

Россия ведет наступательные действия по всей линии столкновения непрерывно. Эта стратегия, массированность, у противника уже очень много лет. У них есть на это ресурсы. И сейчас враг перегруппировывает свои силы, поэтому мы видим, как увеличилось давление на Краматорско-Славянскую агломерацию как по северо-восточным направлениям, так и с южных окраин.

Но, по моему субъективному мнению о наступлении, чтобы россияне сейчас провели такую операцию стратегического масштаба и вклинились в нашу оборону на 20 – 30 километров, нужно, чтобы очень много обстоятельств сложились в их пользу. Пока я этого не представляю.

Тем не менее в августе прошлого года россиянам удалось совершить прорыв на Добропольском направлении на 10 километров, который потом останавливал корпус "Азов" и смежные подразделения. Враг тогда смог прорваться, используя тактику утечки малыми группами через первую линию наших позиций.

Противник до сих пор использует подобную тактику, попытки утечки, но мы уже успели к этому приспособиться.

Как я говорил западным военным в США, сейчас требования к пехоте в Украине – это требования к совершению активных действий. Пехота должна быть способна проводить зачистку, контрдиверсионные мероприятия и, собственно, уничтожать противника, если он инфильтрировался. Командиры подразделений должны иметь резервы, которые будут вовлечены под это. Как видите, мы адаптировались к этой тактике россиян и нашли на ней эффективные контрмеры. Поэтому подобных случаев на линии фронта, особенно в нашей полосе, нет. А если и есть, то они более локальны и решаются отдельными задачами.



Ситуация в районе Доброполья после прорыва россиян и остановки Силами обороны по состоянию на 15 августа 2025 года / Карта DeepState

Как сейчас работает пехота и как усложнилась логистика на фронте из-за "Рубикона"

Вы упомянули о работе пехоты. Сейчас пехотинцы часто остаются на позициях гораздо дольше, чем должны бы, из-за тяжелой логистики. Помню, как вы раньше тоже рассказывали, что были случаи, когда к позициям невозможно было подъехать и приходилось идти пешком больше десятка километров. Как сейчас в "Азове" построена работа пехоты и удается ли их нормально менять? Или тоже бывают случаи, когда бойцы застревают на позициях на несколько месяцев?

Сложность с пехотой есть. Правда, она немного облегчилась определенными условиями местности и погоды. Но сейчас обеспечение личного состава на позиции – это новый вызов для штабов уровня батальона или бригады, для командиров. Моя задача – сделать нахождение пехотинца на позиции максимально комфортным. Я имею для этого средства, ресурсы и, собственно, делаю все. Это одна сторона медали.

Вторая – это то, что пехотинец, который там находится, должен понимать все риски осуществления передвижений как таковых. Еще когда я был командиром батальона, у меня было очень много случаев, когда я говорил с пехотной группой и говорил, что мы можем попробовать, рискнуть и провести ротацию завтра, условно, а можем еще подождать. И очень важно, чтобы сержантам и командирам подразделений удалось объяснить риски своему личному составу. Ведь тогда люди говорят, что нет, давайте перенесем выход на менее рискованное время, но сбросьте мне это и это. Они комфортно себе делают заказ, получают его и продолжают выполнять задачи.

Вы раньше тоже рассказывали, что когда к вашей полосе ответственности с российской стороны подошло подразделение "Рубикон", тогда они перебили вам всю логистику до позиций. Исправилась ли ситуация сейчас?

"Рубикон" сам по себе очень масштабировался и передал много своего опыта другим подразделениям БПЛА противника. И это, собственно, проблема. Ведь если сейчас "Рубикон", условно говоря, где-то на Харьковщине, это не значит, что его тактика и действия не работают в других подразделениях, какие у нас в полосе.

Кстати, когда появился "Рубикон", я был командиром батальона, и мы тогда сразу приняли решение ходить пешком, адаптировались, так сказать. Заход на позицию был длиннее, тяжелее, но это сохранило очень много жизней и здоровья личного состава. И, опять же, личный состав тоже это понимал.

Сейчас логистика и ситуация лучше точно не стала, даже несмотря на наращивание каких-либо контрсистем, РЭБов и т.д. Военные продолжают преодолевать огромные расстояния пешком, а замена позиции растягивается на более долгое время. Это мероприятие, выход, ожидания и так далее.

Проблема "Рубикона" в том, что он показал всем другим военным подразделениям России, что можно уничтожать логистику, и продемонстрировал, как это делать. Тогда другие подразделения эту историю масштабировали и продолжают сейчас бить вглубь по логистике.

В чем главное преимущество, фишка "Рубикона"– в том, что у них нормальное обеспечение, много техники и дронов, или в том, как качественно они планируют свои операции и как научились уничтожать нам логистику?

Главная их фишка – обеспечение, они почти не ограничены по ресурсам применения. Но я считаю, что их наибольшее преимущество – это свежая точка зрения офицеров. Я думаю, что подход, который внедряет "Рубикон" со своими офицерами, командирами, сержантами, и дал тот результат, который они сейчас здесь демонстрируют. Это достаточно специализированная история. Профессиональная.

Нам есть чему у них поучиться, чтобы переиграть их тактику?

Конечно. Мы же учимся у противника, а противник учится у нас. На каждую меру есть своя контрмера. И я вас уверяю, что даже тот самый "Рубикон" несет потери, и мы регулярно усложняем им работу. Ибо нет какого-то бессмертного подразделения, как и нет оружия победы. Все имеют слабые места, какие понемногу можно нащупывать. Конечно, потом они изменяются. И так по кругу.

Дроны, РЭБ и ПВО: на что сейчас делает ставку "Азов" и чем интересуются в США

Если говорить о том, что сейчас война более технологична, какое направление вы больше всего развиваете в "Азове"?

Все направления должны развиваться – РЭБ, ПВО, дроны, пехотная подготовка и так далее.

Я был пилотом мавика еще в 2019 году. То есть мы летали на дронах, mavic и fpv, еще когда были полком. Сейчас мы историю с дронами масштабировали, как и каждое направление. Поэтому я бы сказал, что каждый командир направления обеспечивает развитие своей истории.

А как у вас с обеспечением техникой сейчас – достаточно ли ее?

Конечно, недостаточно. По технике и вооружению – очень большой дефицит. Но это не только у нас в бригаде, это в целом в силах обороны. И по состоянию на данный момент не видно, когда возможны улучшения.

Если говорить о технологиях и людях в армии – допускаете ли вы вариант, что со временем мы можем дойти до типа войны, где военные будут только управлять всем, но не участвовать в ближних боях, в боевых действиях, а все будет выполняться с помощью техники?

Это будет обычное перераспределение ресурсов. Я бы не говорил так категорично, что дроны или технологии уменьшат количество личного состава.

Если появляется большое количество средств поражения, то у тебя возникает потребность в увеличении количества полученной разведывательной информации. Поэтому условно нужно больше аналитиков, больше операторов, разведывательных средств.

Вы упоминали о командировках в США. Во время разговоров с партнерами вы говорили им о том, что нам нужна помощь, техника?

Мой визит был туда не чтобы просить, а чтобы предложить помощь. Поэтому мы больше работали над тем, чтобы обеспечить помощь партнерам.

Можете рассказать поподробнее?

У нас был ряд встреч в Капитолии. И главной целью нашего визита в США в качестве подразделения было указать американцам вектор развития. Потому что Украина по состоянию на сейчас, а это мое субъективное мнение, является сильнейшей армией в мире, которая имеет современные технологии, процедуры и наиболее эффективные военные институции. Также у нас есть огромный опыт, потому что мы единственная страна в мире, которая открыто ведет оборонительные и наступательные действия с Россией, и очень успешно это делает. Поэтому мы говорили, возможно, где-то неприятные вещи, но достаточно реальные – что Соединенные Штаты сейчас не так готовы к военным столкновениям, как были готовы прежде. Военные нас в основном слышали, политики нет.



"Хорус" на встрече с военными в США / Фото предоставлено 12 бригадой "Азов"

Вы говорили это в контексте того, что США проводили военную операцию на Ближнем Востоке?

Это в целом касалось блока безопасности. Если страна имеет армию, то эта армия должна быть эффективна. Как она может быть эффективна, если она не отвечает современным меркам и требованиям? Поэтому нашей задачей было продемонстрировать, что Украина готова, открыта для сотрудничества с партнерами. И, мы, как подразделение, готовы к этому.

И одна из ключевых целей – понять, что это сотрудничество нужно, в первую очередь, не нам, а нашим партнерам. Мы ведь имеем опыт, имеем огромное количество технологий в направлении дронов, ракетного вооружения, артиллерийского и т.д.

О чем американцы спрашивали у вас, что им было самым интересным из нашего опыта?

Их интересует defense – ПВО, РЭБ, системы защиты и обороны. Но вообще вопросы были разные.

Какова ситуация с новыми бойцами в бригаде и сколько времени длится обучение?

Какая ситуация с новыми людьми в "Азове"? И с какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь – с тем, что новых людей мало, или что вам нужны конкретные специалисты, например, аналитики, технари, бойцы, которые будут заниматься определенными видами оружия, и вам приходится их полностью учить?

Есть такое выражение, когда говорят, что в работе специалистов в армии, например, у артиллеристов или БПЛА, нет ничего военного, то есть нет ничего сложного. И сейчас, в принципе, наша система подготовки личного состава выстроена так, что мы своими мощностями полностью закрываем подготовку всех специалистов без исключения.

Поэтому основная проблема – это все же количество, а не качество. Человека можно научить. Если он имеет определенную специальность, это приятная дополнительная история, которая увеличит его компетентность. Но мы целиком и полностью учим по всем направлениям самостоятельно, или же обращаемся к организациям, которые занимаются подготовкой, или в учебные центры.

Сколько времени нужно, чтобы мобилизованного человека довести до уровня, когда он нормально обучен и становится эффективен на службе?

Зависит от должности, которую он планирует принимать, опыта, который имеет, и личностных качеств. Но если брать в общем, то от самого простого – это где-то месяц времени, к самому сложному – три месяца или полгода.

Как проходит обучение новобранцев в "Азове" / Фото корпуса

Я так понимаю, сейчас у вас есть полностью свое обучение новобранцев?

Да. По большинству направлений личный состав учится у нас, потому что темпы войны настолько быстры, что огромное количество учебных центров не успевает готовить людей. И проблема не в том, что эти центры какие-то не такие. Это факт войны, темпы слишком быстры, и доктринальные изменения не успевают происходить.

Поэтому лучшей подготовкой является самоподготовка непосредственно в подразделении. Здесь и побратимы имеют определенный опыт, и ты сразу работаешь в составе системы, организма подразделений бригады.

Достаточно ли вам сержантского корпуса для управления подразделениями? Ведь когда "Азов" стал корпусом, то часть командования перешла туда, а часть осталась в бригаде.

Мы учим всех. До того как я стал командиром штаба, был командиром батальона. И очень многие офицеры так же пришли с уровня батальонов. Например, нынешний командир бригады "Пугач" был командиром первого батальона.

Люди повышают свою специальность, имеют карьерный рост, и это вполне нормально, когда они идут вверх. Сейчас вот огромная часть личного состава, работающего в штабе, это выходцы из разных подразделений – пехоты, артиллерии, разведки, БПЛА. Большинство из них прошли путь от солдата.

"Есть люди, которые хотят служить конкретно у "Рэдиса", "Пугача" или у меня": как работает культура управления в "Азове"

Кстати, вы – один из самых молодых командиров в Силах обороны, так сказать, из молодого поколения, но у вас огромный боевой опыт. Как думаете, в чем преимущество таких молодых командиров, как вы?

Я думаю, что военный институт предыдущего поколения очень сильно загнал звено офицеров, руководителей в какие-то ограничения, рамки, уставы. А мы мыслим немного шире. Хотя, я и сам не говорю, что уставы – это плохо. Это не так.

К вам время от времени приезжает высшее командование – командир НГУ, главнокомандующий, Зеленский недавно был. Прислушиваются ли они к вам и удается ли донести все, о чем говорите?

Мы просто докладываем реальное положение дел, о фактической обстановке.

Есть такая проблема в Вооруженных Силах – недостоверность представления информации. Например, командир бригады утратил позицию. И он боится доложить об этом наверх, потому что знает, что ему выпишут выговор, будет служебное расследование и в конечном счете скажут восстановить положение дел. Его не спросят, почему он потерял эту позицию, объективно ли это, сможет ли он снова ее восстановить, и что ему для этого нужно.

И понятно, что таким образом мы воспитываем этаких собак Павлова, которые просто надрессированы, и когда они докладывают о положении дел, то говорят, что все без изменений.

Мы же когда докладываем о ситуации в корпус, что у нас есть какие-то проблемы, то нас спрашивают, что произошло, и от нас ждут предложение. Мы можем доложить, что потеряли условно какую-то позицию, личный состав отошел, потому что блиндаж уже уничтожен. И мы сразу предлагаем, чтобы личный состав оттянулся, сейчас перегруппировывался и вернулся на позицию левее на 50 метров, условно говоря. И вот это предложение выполняется, а высшее руководство, в моем случае – это командир бригады и командир корпуса, они эту историю поощряют. Поэтому доклады целиком и полностью прозрачны. И я думаю, что это одна из причин, почему к нам прислушиваются.

Чем, по вашему мнению, "Азов" отличается от других бригад в плане культуры управления?

Это молодая команда.

Но, опять же, у нас офицеры не ограничены какими-либо уставами или шаблонами в планировании. Да, есть дисциплина и субординация.

Но даже в направлении субординации у нас вообще не проблема, если ко мне, к командиру бригады "Пугачу" или к другим начальникам люди обращаются напрямую. Никто за это не наказывает. Мы здесь собрались ради одной цели – выполнить задачи и сохранить жизнь личного состава. И собственное эго должно быть на втором или третьем плане. А работа должна строиться вокруг солдата.



"Филин", "Рэдис", "Хорус" и другие командиры "Азова" на встрече с Зеленским и Сырским / Фото бригады

Как думаете, повлиял ли бренд "Азова", если так можно сказать, и то, насколько вы ориентированы именно на бойца, на то, что у вас в целом достаточно хорошая ситуация с добровольцами, по сравнению с другими подразделениями?

Это не бренд, это открытость подразделения. Мы все здесь работаем и вот мне не стыдно рассказать о своей службе. Собственно, мы о ней и рассказываем, показываем, предпринимаем регулярные меры. Это современный подход. Поэтому так выходит, что по сравнению с определенными бригадами у нас действительно больший поток добровольцев.

Насколько имя и сам командир влияют на вовлечение новых людей? Есть ли добровольцы, которые приходят к вам и говорят, что я хочу служить, потому что корпусом управляет "Рэдис"?

Конечно, таких случаев очень много. Люди доверяют. И действительно, все должно строиться на доверии к командиру. Если я своему руководству не доверяю, как я буду выполнять задачи, какие оно ставит?

Поэтому очень много пехоты, офицеров, сержантов приходят непосредственно к командирам – к "Рэдису", к "Пугачу", к конкретному командиру батальона, и говорят, что я хочу служить только здесь.

Есть случаи, когда бойцы приходили именно к вам? Возможно, когда вы были еще командиром 6 батальона бригады или уже сейчас?

Да, это регулярная история. Бывает, что офицеры или солдаты приходили, потому что хотели непосредственно попасть ко мне в подразделение.

"Мобилизация – это катастрофа": что пошло не так и как на украинцев повлияло российское ИПСО

А как насчет СОЧ – есть ли такие случаи у вас? Ведь в целом в армии это довольно критическая проблема и вот много командиров, с которыми мы говорили раньше, говорят, что случаев СОЧ увеличилось, особенно за последнюю зиму.

Случаи СОЧ есть, потому что мы работаем с людьми и всем не угодишь. Я думаю, это нормально. Но это не какая-то неконтролируемая или критическая история, которая влияет на боеспособность нашего подразделения.

Опять же, я повторюсь, что бойцы очень часто подходят непосредственно к своим командирам, ко мне, и рассказывают, что их не устраивает. И это, наверное, один из двигателей развития – озвучивание проблем, работа с этими проблемами. Поэтому, наверное, и СОЧ у нас меньше.

Вы видите, какая сейчас ситуация с мобилизацией, насколько это стало проблемой, и сколь велика уже пропасть между гражданскими и военными. Как думаете, есть ли у нас еще шанс исправить ситуацию с мобилизацией и как? И нужно ли ее исправлять вообще, или, возможно, полностью менять подход к привлечению людей в армию?

Подходы нужно менять, конечно. Но мобилизация – это катастрофа.

Можно говорить, что это вина Министерства обороны или верхушки власти, и это отчасти так. Но нужно четко понимать, что большое влияние на людей сейчас имеют россияне, которые вливают огромные средства в ИПСО, на дестабилизацию путём информационных технологий. Лично мне неприятно, что украинцы оказались уязвимы к этим технологиям и к этому методу влияния со стороны России.

Разумеется, что есть неправомерные случаи со стороны ТЦК, есть плохо настроенная рекрутинговая компания или еще что-то. Ошибки были допущены. Но страх у мужчин, он, мне кажется, иногда даже животный. И мне стыдно, что такое возможно. Для меня непонятно, как так можно бояться мобилизации

Для некоторых мужчин стать военным в форме или мобилизоваться, пойти на службу – это будто бы подписать себе смертный приговор путем какой-то мученической гибели. Но это не так. Я не понимаю, почему у мужчин и женщин, потому что они тоже оказывают влияние на своих любимых, откуда у них такой страх? Разумеется, что идет война, здесь люди гибнут, получают ранения. Недавно вот была годовщина, как я получил ранение. И это факт, что на войне хороших вещей не очень много. Но это не приговор. У нас в подразделении есть много случаев, где люди себе отлично служат даже на должности пехотинца очень долго, без ранений, успешно выполняют задачи. И это тоже факты.

Почему общество, окружение, социум, женщины, друзья поддерживают таких мужчин, у которых даже руки начинают трястись, когда они слышат о мобилизации? Мне это неясно. Мне было бы стыдно перед самим собой, если бы я так боялся. Бояться нормально. Но то, что сейчас происходит, то, какой образ сформировался у мобилизации, – это ужас.

Российского ИПСО сейчас очень много, особенно в соцсетях, и вот мы с коллегами постоянно видим, как появляются фейковые ролики о плохом ТЦК, избиении, затягивании мужчин в бус. А с другой стороны, такие случаи действительно происходят и в реальности.

Разумеется, что были ошибки в проведении мобилизации. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Но, по моему субъективному мнению, потому что я понимаю объемы и оперирую некоторой служебной информацией, имею общее понимание, какое влияние проводит враг в направлении информационных операций, то здесь проблема в том, что мы повелись на это.

Настроения людей в 2022 году были совсем другие. А что, у нас в 22 году люди не гибли? В 22-м не штурмовали окопы? В 22-м не проводили зачистки или еще что-нибудь? Вспомните только Харьковскую контрнаступательную операцию, Херсонскую. Наши люди гибли, получали ранения, попадали в плен. Все это было, ничего не изменилось. И командиры сейчас стали только лучше, потому что получили больше опыта, больше технологий и так далее. Но общество повело себя несколько иначе, к сожалению.



"Хорус" во время визита в США / Фото предоставлено 12 бригадой "Азов"

Ну и в конце – какой вы видите войну через год, условно? Верите ли, что она закончится? И планируете ли вы для себя дальше оставаться в армии?

Я не знаю, закончится ли война. Я почему-то думаю, что нет, к сожалению, не закончится.

И я бы очень хотел оставить военное дело позади, когда война закончится. К тому моменту я точно буду оставаться военным. Но когда война закончится, я уже не уверен, смогу ли оставить военное дело.