Під черговим російським ударом опинилася Білгород-Дністровська громада. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Скалозуб.

Які наслідки атаки на Білгород-Дністровський?

Внаслідок атаки у місті зазнали пошкоджень адміністративні будівлі та заклад охорони здоров'я. Наразі на місцях працюють співробітники ДСНС, правоохоронних органів та відповідних служб. Комунальні підприємства і спецтехніка перебувають у готовності до проведення необхідних робіт з ліквідації наслідків обстрілу.

Звертаюся до всіх мешканців Білгород-Дністровської громади з наполегливим проханням уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та у жодному разі не нехтувати правилами безпеки. Під час сигналу тривоги обов'язково перебувайте в укриттях до офіційного повідомлення про відбій,

– закликав Скалозуб.

Нагадаємо, що вночі під атакою дронів була Одеса. Внаслідок ударів пошкоджені фасад та балкони, вибиті вікна житлової 9-поверхівки. Через влучання зазнали значних руйнувань та зайнялися одно та двоповерхові житлові будинки. Згоріли 3 автівки та пошкоджена лінія теплотраси.

Також горіла складська будівля з харчовим обладнанням, ангар із пшеницею, пошкоджене приміщення адмінбудівлі. Постраждали семеро людей.