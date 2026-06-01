Серед них – українська правозахисна організація Truth Hounds, яка фіксує свідчення про катування, сексуальне насильство та інші злочини на окупованих територіях. Через втрату американського фінансування організація була змушена скоротити штат і відкласти низку проєктів. Про це пише Reuters.

Як скорочення допомоги США Україні повпливало на розслідування злочинів окупантів?

За даними Офісу генпрокурора України, від початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 230 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів Росії. Йдеться про вбивства цивільних, удари по цивільній інфраструктурі, катування, депортацію дітей та сексуальне насильство.

Станом на 1 квітня прокурори домоглися 252 вироків у справах про воєнні злочини. Також було встановлено 1175 підозрюваних і висунуто обвинувачення 842 особам.

Reuters підрахувало, що з 2022 року США виділили щонайменше 283 мільйони доларів на проєкти, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

Водночас програми, на які припадало щонайменше 40% цього фінансування, були закриті або припинили роботу після перегляду зовнішньої допомоги адміністрацією Трампа у 2025 році.

Скорочення торкнулися не лише українських організацій. Фінансування втратили міжнародні експерти, які допомагали збирати докази на полі бою, а також дослідницькі проєкти, що відстежували депортованих українських дітей.

Зокрема, без частини коштів залишилася програма дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Школи громадського здоров'я Єльського університету, яка документувала переміщення українських дітей до Росії та на окуповані території.

За словами керівника лабораторії Натаніеля Реймонда, через припинення фінансування в розмірі близько 8 мільйонів доларів проєкт зможе працювати лише до серпня.

Українська влада заявляє про понад 20 500 випадків депортації або примусового переміщення дітей. Повернути вдалося трохи більше 2 тисяч.

Водночас дослідники Єльського університету вважають, що фактична кількість вивезених дітей може сягати 35 тисяч.

Отже, правозахисники та прокурори побоюються, що через скорочення фінансування частина злочинів так і не буде належно розслідувана, а потерпілі можуть не дочекатися справедливості.

Водночас у США заявляють, що розраховують на більшу роль європейських партнерів у підтримці таких ініціатив.

Нагадаємо, що у березні 2025 року США вийшли з Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, що ускладнює питання правосуддя для російських керівників.