Для обстрілу росіяни використали БпЛА, з якого скинули на церкву боєприпас із запалювальною сумішшю. Саме таку зброю ворог застосовує для ураження бліндажів та дерев'яних будівель. Про це розповіли у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як окупанти знищили церкву у Закітному?

Капелан 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Ієрей Ярослав розповів, що сподівався побачити церкву в Закітному неушкодженою навіть після окупації та повернутися до неї після звільнення села українськими військовими. Однак храм був знищений росіянами.

За словами капелана, ця церква була для нього особливою, адже він особисто проводив там богослужіння ще до того, як населений пункт опинився на лінії фронту.

До слова, це вже вдруге в історії Закітного знищують місцевий храм. Вперше церква постраждала під час антирелігійної кампанії радянської влади у 1930-х роках. Сучасну будівлю звели у 2009 – 2010 роках, а освятили її 31 липня 2010 року.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів зазнав руйнувань храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Новоекономічне, що у Донецькій області..

Загалом від початку повномасштабного вторгнення (до лютого 2026 року) в Україні було зафіксовано щонайменше 742 випадки руйнування або пошкодження релігійних споруд. З них близько 200 церков і молитовних будинків були повністю знищені внаслідок російських обстрілів та бойових дій.