Водночас Росія традиційно звинуватила Україну, а у Центрі протидії дезінформації заявили про чергову інформаційну провокацію Кремля.

Що заявляють росіяни та який висновок зробило МАГАТЕ?

Російська сторона заявила про нібито другий за добу удар по території Запорізької атомної електростанції. За версією окупаційної адміністрації, безпілотник начебто атакував транспортний цех ЗАЕС, унаслідок чого були пошкоджені автобуси та службові автомобілі.

Напередодні російська пропаганда також поширювала повідомлення про нібито удар по шостому енергоблоку станції. Україна одразу спростувала ці твердження.

Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що його експерти виявили пошкодження зовнішньої частини будівлі машинного залу на території станції. За інформацією агентства, під час огляду фахівці зафіксували пошкоджений металевий люк доступу, уламки та залишки обгорілого оптоволокна.

У МАГАТЕ зазначили, що характер пошкоджень відповідає наслідкам удару безпілотника. Водночас агентство не вказало, хто саме міг здійснити атаку.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що подібні інциденти становлять загрозу для ядерної безпеки. За його словами, атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими та можуть створити ризик аварії, наслідки якої матимуть міжнародний масштаб.

Під час подальшого обстеження експерти агентства також повідомили про появу безпілотників у повітрі та стрілянину поблизу станції, через що інспекцію довелося тимчасово призупинити. Водночас рівень радіації на Запорізькій АЕС, за даними МАГАТЕ, залишається незмінним і відповідає нормальним показникам.

Як відреагувала українська сторона на удар?

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що російські повідомлення про нібито українські удари по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною операцією Кремля.

Андрій Коваленко наголосив, що звинувачення Росії не відповідають дійсності. За його словами, Україна не має жодного сенсу атакувати власну атомну електростанцію, яка перебуває під російською окупацією з 2022 року.

У ЦПД підкреслили, що Москва роками поширює подібні звинувачення щодо ЗАЕС. На думку української сторони, такі інформаційні кампанії можуть використовуватися для підготовки підґрунтя до нових провокацій або для виправдання майбутніх дій Росії.

Коваленко також зазначив, що Росія систематично використовує тему Запорізької АЕС як елемент інформаційного тиску та ядерного шантажу. Він нагадав, що саме окупація станції російськими військами стала безпрецедентною загрозою для ядерної безпеки Європи.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Україна не проводить жодних бойових дій на території атомної електростанції та дотримується міжнародних норм і принципів ядерної безпеки. Там також застерегли, що нова хвиля звинувачень може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Росії навколо ситуації на ЗАЕС.

Що ще відомо про цей удар по ЗАЕС?

30 травня державна корпорація "Росатом" заявила про нібито атаку українського безпілотника на територію окупованої Запорізької атомної електростанції. Російська сторона традиційно поклала відповідальність за інцидент на Україну, не надавши переконливих доказів своїх звинувачень.

У Міністерстві закордонних справ України категорично відкинули звинувачення Москви щодо нібито української атаки на Запорізьку АЕС. У відомстві наголосили, що російським твердженням бракує елементарної логіки, адже Україна не має жодних причин завдавати ударів по власній атомній електростанції, яка розташована на українській території та яку Київ прагне повернути під свій контроль.

У МЗС також звернули увагу на те, що російська пропаганда намагається нав'язати абсурдну тезу, ніби держава, яка захищається від агресії, атакує власні ядерні об'єкти, тоді як країна-окупант нібито виступає їхнім захисником. Українська сторона нагадала, що саме Росія створює ризики для ядерної безпеки, утримуючи найбільшу атомну електростанцію Європи під військовою окупацією з березня 2022 року.

Крім того, у МЗС наголосили, що Москва продовжує обмежувати роботу міжнародних інспекторів. За даними відомства, місія МАГАТЕ неодноразово не отримувала повного доступу до окремих приміщень станції, зокрема до частин турбінних залів та інших важливих об'єктів інфраструктури.