В то же время Россия традиционно обвинила Украину, а в Центре противодействия дезинформации заявили об очередной информационной провокации Кремля.

Что заявляют россияне и какой вывод сделало МАГАТЭ?

Российская сторона заявила о якобы втором за сутки ударе по территории Запорожской атомной электростанции. По версии оккупационной администрации, беспилотник якобы атаковал транспортный цех ЗАЭС, в результате чего были повреждены автобусы и служебные автомобили.

Накануне российская пропаганда также распространяла сообщения о якобы ударе по шестому энергоблоку станции. Украина сразу опровергла эти утверждения.

Между тем Международное агентство по атомной энергии сообщило, что его эксперты обнаружили повреждения внешней части здания машинного зала на территории станции. По информации агентства, при осмотре специалисты зафиксировали поврежденный металлический люк доступа, обломки и остатки обгоревшего оптоволокна.

В МАГАТЭ отметили, что характер повреждений соответствует последствиям удара беспилотника. В то же время агентство не указало, кто именно мог осуществить атаку.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что подобные инциденты представляют угрозу для ядерной безопасности. По его словам, атаки на ядерные объекты недопустимы и могут создать риск аварии, последствия которой будут иметь международный масштаб.

Во время дальнейшего обследования эксперты агентства также сообщили о появлении беспилотников в воздухе и стрельбе вблизи станции, из-за чего инспекцию пришлось временно приостановить. В то же время уровень радиации на Запорожской АЭС, по данным МАГАТЭ, остается неизменным и соответствует нормальным показателям.

Как отреагировала украинская сторона на удар?

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что российские сообщения о якобы украинских ударах по Запорожской атомной электростанции являются очередной информационной операцией Кремля.

Андрей Коваленко отметил, что обвинения России не соответствуют действительности. По его словам, Украина не имеет никакого смысла атаковать собственную атомную электростанцию, которая находится под российской оккупацией с 2022 года.

В ЦПИ подчеркнули, что Москва годами распространяет подобные обвинения в отношении ЗАЭС. По мнению украинской стороны, такие информационные кампании могут использоваться для подготовки почвы к новым провокациям или для оправдания будущих действий России.

Коваленко также отметил, что Россия систематически использует тему Запорожской АЭС как элемент информационного давления и ядерного шантажа. Он напомнил, что именно оккупация станции российскими войсками стала беспрецедентной угрозой для ядерной безопасности Европы.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Украина не проводит никаких боевых действий на территории атомной электростанции и придерживается международных норм и принципов ядерной безопасности. Там также предостерегли, что новая волна обвинений может быть частью более широкой информационной кампании России вокруг ситуации на ЗАЭС.

Что еще известно об этом ударе по ЗАЭС?

30 мая государственная корпорация "Росатом" заявила о якобы атаке украинского беспилотника на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции. Российская сторона традиционно возложила ответственность за инцидент на Украину, не предоставив убедительных доказательств своих обвинений.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли обвинения Москвы относительно якобы украинской атаки на Запорожскую АЭС. В ведомстве отметили, что российским утверждениям не хватает элементарной логики, ведь Украина не имеет никаких причин наносить удары по собственной атомной электростанции, которая расположена на украинской территории и которую Киев стремится вернуть под свой контроль.

В МИД также обратили внимание на то, что российская пропаганда пытается навязать абсурдный тезис, будто государство, которое защищается от агрессии, атакует собственные ядерные объекты, тогда как страна-оккупант якобы выступает их защитником. Украинская сторона напомнила, что именно Россия создает риски для ядерной безопасности, удерживая крупнейшую атомную электростанцию Европы под военной оккупацией с марта 2022 года.

Кроме того, в МИД отметили, что Москва продолжает ограничивать работу международных инспекторов. По данным ведомства, миссия МАГАТЭ неоднократно не получала полного доступа к отдельным помещениям станции, в частности к частям турбинных залов и других важных объектов инфраструктуры.