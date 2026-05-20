Документалист и журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что в ближайшее время он собирается сделать репортаж из Запорожского и Никопольского направления. К самой ЗАЭС добраться фактически невозможно. Россияне еще и атакуют FPV-дронами гражданских по другой берег Днепра.

Что Путин может сделать с Запорожской АЭС?

По словам журналиста, сейчас на станции нестабильное электроснабжение из-за российских обстрелов и провокаций. В определенные моменты ЗАЭС работает на дизельных генераторах, которые подают электричество на насосные станции, прокачивающие воду для охлаждения. Если эта система перестанет работать, то может произойти ядерная катастрофа.

Кто-то говорит, что россияне этого не допустят, ведь радиоактивное облако тогда пойдет и в их сторону. Но на самом деле здесь сложно что-то прогнозировать. Они могут пойти на отчаянный шаг.

Путину все равно на Россию. Он разместил огромное количество ПВО именно возле своих резиденций. Его интересует только он и его система. Для него люди – расходный материал. Поэтому может произойти всякое. Это возможно в случае, если экономика России будет уничтожена и они не смогут больше продвигаться. Похоже мы видели в Херсоне,

– отметил журналист.

Несмотря на это, маловероятно, что Россия пойдет на такой сценарий. Тогда они фактически потеряют поддержку от Китая. Там неоднократно подчеркивали, что выступают не только против применения ядерного оружия, но и против такого шантажа.

Обратите внимание! 3 мая российский беспилотник попал в Лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС. В результате этого часть метеорологического оборудования вышла из строя. Делегация МАГАТЭ обнаружила повреждения.

Какой еще сценарий катастрофы на ЗАЭС возможен?

Как отметил журналист, не стоит отбрасывать сценарий, по которому халатность и отсутствие коммуникации может привести к катастрофе. Здесь возможны различные события.

Неэффективная система управляет атомной электростанцией. Это безумие. Люди, которые управляют ЗАЭС, в свое время запустили дрон в чернобыльский "Саркофаг",

– подчеркнул журналист.

Добавим, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, что риск ядерной катастрофы возрос до чрезвычайно высокого уровня, невиданного со времен холодной войны. Военные конфликты вернулись на территорию Европы и на Ближний Восток.

Несмотря на это, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак отметил, что МАГАТЭ не является структурой, которая оценивает риск ядерной войны. Эта международная организация способствует мирному использованию ядерной энергии. Также там осуждают использование ее в любых военных целях.