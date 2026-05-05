Сейчас это оборудование не работает. Об этом 5 мая проинформировали на странице МАГАТЭ в Х.

Какова ситуация на ЗАЭС?

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, во избежание рисков для ядерной безопасности.

Стоит напомнить, что накануне, 4 мая, был зафиксирован удар беспилотника по Лаборатории внешнего радиационного контроля на территории ЗАЭС. О пострадавших не сообщалось, однако часть оборудования была выведена из строя.

Собственно, эту информацию подтвердила делегация МАГАТЭ, которая провела на объекте проверку и обнаружила повреждения метеорологического оборудования.

При этом 27 апреля МАГАТЭ также сообщило о другом инциденте вблизи станции – удар дрона, в результате которого погиб работник транспортного цеха, расположенного неподалеку от АЭС.

Кстати, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке в конце апреля заявил, что риск ядерной катастрофы сейчас достиг уровня, невиданного со времен Холодной войны. Он также отметил, что международные механизмы контроля и предотвращения ядерных инцидентов находятся под значительным давлением.



По оценке экспертов, в частности Алексея Ижака, к таким выводам могли привести новые данные, включая сообщения об обнаружении урана в Иране. В то же время он подчеркнул, что МАГАТЭ не является органом, который непосредственно оценивает риски ядерной войны.

Россияне же не ограничиваются террором ЗАЭС – для них ядерная безопасность – это лишь слова. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что страна-агрессор запускает ракеты и беспилотники вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС, что существенно повышает риск техногенной катастрофы.

По его словам, с июля 2024 года в опасной близости к ядерным объектам фиксировали не менее 92 дронов и 35 ракет типа "Кинжал".

Какие планы россиян на ЗАЭС и как отвечает Украина?

Вопрос контроля над станцией сейчас является одним из самых чувствительных аспектов мирных переговоров. В этом году в Абу-Даби проходили трехсторонние встречи с участием Украины, России и США, однако договориться о будущем Запорожской АЭС сторонам не удалось.

Президент Украины отмечал, что вопрос станции следует рассматривать комплексно – вместе с восстановлением плотины, водными ресурсами и состоянием экосистемы региона.

В то же время аналитики ISW сообщают, что Россия имеет собственные намерения по ЗАЭС в оккупированном Энергодаре: в частности, речь идет о восстановлении генерации электроэнергии и интеграции станции в российскую энергосистему.

На днях же Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию с Запорожской АЭС Соединенным Штатам, однако исключает такое сотрудничество с Россией.