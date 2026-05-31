Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что сейчас по всему фронту продолжается системная работа, чтобы усложнить логистику россиянам. Если в начале года участились удары на расстоянии 120 километров от линии фронта, то уже сейчас идут атаки на 200 и иногда на 250 километров.

Как Силы обороны работают по логистике россиян?

По словам Мусиенко, Силы обороны имеют возможность в режиме реального времени проводить разведку в тылу врага и выбивать их бронетехнику, грузовики, топливозаправщики и тому подобное. Оккупанты сейчас обеспокоены тем, что делать дальше на Юге. Если так продолжится дальше, то возникнут колоссальные проблемы с обеспечением.

Регулярные атаки по логистике повлияют на штурмовые действия врага. Нет достаточного обеспечения – будут проблемы с наступлением.

Вот такие атаки могут привести к тому, что у россиян начнутся разрывы с поставками. Это заставит врага уменьшить наступательные действия и дополнительно истощать российские войска. Ранее враг надеялся, что это будут единичные удары. Но видим, что это уже системное явление. Это очень важно как в контексте Луганщины, так и всего фронта,

– сказал Мусиенко.

Обратите внимание! В Третьем армейском корпусе заявили, что взяли под беспилотный контроль логистические маршруты на временно оккупированной Луганщине. Беспилотники способны дотянуться по Луганску, Старобельску, Алчевску, Брянке, Кадиевке и т.д.

Что сейчас происходит на фронте?

Как отметил Мусиенко, на некоторых участках Силы обороны перехватывают инициативу у оккупантов. И в целом ситуация значительно лучше той, которая была в 2025 году. Важно, что украинские подразделения расширяют зону огневого контроля в тылу россиян.

При этом должны понимать, что россияне до сих пор имеют возможность вести активные наступательные действия. У них вполне могут быть тактические успехи на той же Донетчине. Но и Силы обороны отбивают позиции, как только появляется такая возможность.

Есть еще один момент. Несмотря на наступательные действия врага, Силы обороны провели серьезную работу и анализ, чтобы не допускать серьезных проблем в логистике и избегать полуокружений наших подразделений. Это заставляет россиян напрямую атаковать и стачивать свои подразделения,

– отметил Мусиенко.

Не стоит забывать, что россияне до сих пор применяют большое количество авиации. Если бы Украина смогла выйти на паритет с врагом в этом направлении, то наступательные действия оккупантов можно было бы еще эффективнее останавливать.

Добавим, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Силы обороны начнут активнее работать по российской логистике. Сейчас идет работа над системным усилением middle strike-возможностей. На программу уже выделили 5 миллиардов гривен.