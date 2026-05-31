Офіційний коментар щодо ситуації надали в МЗС України.

Що кажуть у МЗС?

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає нові звинувачення Москви щодо нібито українського удару по Запорізькій АЕС.

"Російським звинуваченням, як завжди, бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль", – пояснили у відомстві.

Там також уточнили, що російська пропаганда намагається нав'язати суперечливу логіку, де країна, яка обороняється, нібито обстрілює власні ядерні об'єкти, тоді як окупант подається як "захисник".

На переконання МЗС, сам характер цих заяв лише підкреслює їхню безпідставність. Крім того, Україна нагадує, що Росія тривалий час блокує повний доступ міжнародних інспекторів до всіх зон Запорізької АЕС.

Зокрема, місії МАГАТЕ неодноразово не надавався доступ до окремих приміщень, включно з частинами турбінних залів, а також до інших критичних ділянок станції під різними приводами.

Яка реакція МАГАТЕ?

Адміністрація ЗАЕС поінформувала міжнародну організацію про інцидент із дроном, який влучив у будівлю турбінного залу та пошкодив стіну.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння, наголосивши, що подібні події становлять ризик для семи ключових принципів ядерної безпеки під час війни. "Не повинно бути жодних атак будь-якого характеру з боку або проти станції", – йдеться в 5-му правилі.

Атакувати ядерні об'єкти це все одно що гратися з вогнем,

– підкреслив Гроссі.

Інспектори агентства вже запросили доступ до пошкодженої будівлі для огляду на місці та продовжують збирати додаткові дані про обставини події.

До слова, раніше Сили оборони півдня України також заперечили заяви російської сторони про нібито український удар по об'єктах Запорізької АЕС. У військовому командуванні наголосили, що такі повідомлення є черговою інформаційною провокацією, спрямованою на відволікання уваги від власних дій.