Паралелі, які складно ігнорувати

Після того, як про цю історію значною мірою забули, вона знову спливла в 1980-х роках, коли Папа Римський польського походження Іван Павло II став однією з найбільших загроз ідеології Радянського Союзу та його сателітної імперії в Центральній та Східній Європі. Режим, який називав себе "народною демократією", насправді таким не був, і коли мільйони людей вийшли на візит Папи у комуністичну Польщу, це виглядало як спростування великої брехні Кремля.

Потім поширилися чутки, що за замахом на Папу Римського на площі Святого Петра в 1981 році стояли радянські спецслужби. До кінця десятиліття імперія-сателіт розпалася, а через два роки розпався й сам Радянський Союз. Останній лідер СРСР, Михайло Горбачов, не міг достатньо швидко реформуватися.

Хоча виклики, з якими сьогодні зіштовхуються США, зовсім інші, та існують разючі паралелі, не в останню чергу – необхідність радикальних реформ або фундаментального перегляду політичного курсу країни.

Зрештою, нинішнє керівництво США явно розгублене, коли мовиться про міжнародні справи. У лютому 2025 року президент Дональд Трамп використав зустріч в Овальному кабінеті, щоб розкритикувати Президента України Володимира Зеленського, насміхаючись з нього і заявивши, що у того немає козирів, щоб перемогти Росію. Однак рівно через рік США розпочали війну з Іраном, яку не змогли закінчити, і саме Україна тримає козирі, необхідні Америці – глибокі знання про дрони і тактику боротьби з ними.

Як і Радянський Союз у 1980-х роках, США побоюються, що їх обганяють економічно і технологічно. Трамп постійно говорить про занепад та внутрішню "бійню". Він любить цитувати "відомі слова" саудівського кронпринца Мухаммеда ібн Салмана про те, що США були "мертвою країною" до його приходу до Білого дому. Рух Трампа MAGA обіцяє національне відродження, але його адміністрації неодноразово нагадували, наскільки економіка США залежить від китайських поставок.

Також існує духовна криза. У Радянському Союзі це проявилося як духовна порожнеча – прогалина, яку змогло заповнити послання Івана Павла II, – тоді як в Америці є багато "релігії", але вона використовується для агресивного націоналізму.

Уже посіяне насіння для епічного конфлікту між універсальною релігією та агресивно наполегливою державою. Попередник Папи Лева XIV, Папа Франциск, використав своє останнє пасхальне послання, щоб застерегти від етнічного націоналізму, і це ж послання досі чітко лунає з Ватикану у 2026 році.

Конфлікт між релігією і владою

Згадайте цьогорічну Великодню неділю, коли Трамп вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку, "або ви житимете в пеклі – просто дивіться! Хвала Аллаху". Потім він подвоїв погрози і заявив: "Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і вона ніколи не відродиться".

Через тиждень Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе, схожого на Ісуса, що стоїть на тлі військових сцен та дивного рогатого демона. Пізніше Трамп заявив, що думав нібито на зображенні він є лікарем, а потім поділився іншим згенерованих фото, де його обіймає Ісус.

Буря в соціальних мережах була неминучою. Як і Іван Павло II, Папа Лев уникав будь-яких прямих засуджень, не залишаючи майже жодних сумнівів щодо своєї позиції: "Горе тим, хто маніпулює релігією та самим ім'ям Бога заради власної військової, економічної та політичної вигоди, тягнучи те, що є священним, у темряву та бруд".

У відповідь на це чітке папське засудження жахливих погроз адміністрації Трампа, віцепрезидент Джей Ді Венс, який нещодавно навернувся до католицизму, закликав Лева "бути обережним" під час обговорення богословських питань.

Звісно, християнський націоналізм – молитва за свою сторону у "справедливій війні" або думка про те, що їхній народ є Божим народом – був дуже поширеним протягом тривалого часу. Він завжди спирався на помилкове сприйняття міжнародного конфлікту як "зіткнення цивілізацій", а Трамп просто запропонував крайню карикатуру на це формулювання.

Але це не змінює того факту, що його адміністрація принципово суперечить християнському вченню. Папа Лев висловив етично обґрунтовану версію глобалізму, відмінну від аморального формулювання, яке пропонують більшість сучасних прихильників глобалізму. Його бачення сягає щонайменше 1945 року – моменту нібито цинічного зауваження Сталіна про релігійну владу.

І так само, як його польський попередник критикував духовну порожнечу комунізму, Лев відчував обов'язок критикувати прославляння насильства та війни християнським націоналізмом.

У січні 2004 року, після вторгнення США до Іраку, Іван Павло II наголосив, що мир не лише можливий, а й необхідний для виконання фундаментального християнського обов'язку перед ближніми. Він не пропагував пацифізм, а закликав працювати над світом, упорядкованим багатосторонніми інституціями, де сила може застосовуватися лише за санкції міжнародного права. Це була мета у 1945 році, коли людство розпочало "глибоке оновлення міжнародного правового порядку".

Чи можна вважати провидінням те, що Папа зі Східної Європи виправив зловживання владою у Східній Європі, а Папа з Америки тепер засуджує зловживання владою в Америці? Наразі це відомо лише Богу.