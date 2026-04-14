Мелоні зазначила, що Папа має закликати до миру, а не до війни. Про це пише CNN.

Дивіться також "Не Ісус, а лікар": Трамп прокоментував ШІ фото, де він зображений в образі Христа

Що сказала Мелоні про висловлювання Трампа?

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з різкою критикою заяв президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV.

За словами Мелоні, висловлювання американського лідера є "неприйнятними", адже Папа як глава Католицької церкви закономірно закликає до миру та виступає проти будь-яких воєн.

Раніше Трамп розкритикував позицію понтифіка щодо конфлікту з Іраном, заявивши, що той нібито негативно впливає на зовнішню політику. Також він висловив незгоду з підходом Папи до питань ядерної зброї та безпеки.

У відповідь Папа Римський заявив, що не має наміру вступати в публічну суперечку з Трампом. Водночас він підкреслив, що не відмовиться від своєї позиції, яка базується на необхідності миру та діалогу.

Останні заяви Трампа щодо війни в Ірані