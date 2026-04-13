Трамп стверджує, що люди сприйняли знімок неправильно. Про це пише Sky News.
Що відомо про скандал із ШІ фото з Трампом?
Ще 12 квітня Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social згенероване штучним інтелектом фото, де він, як інтерпретували люди, постає в образі Ісуса Христа та зцілює хворих. Цей знімок був оприлюднений на тлі критики американським лідером Папи Римського Лева XIV, який виступив проти війни з Іраном.
Сам допис з'явився серед серії нічних публікацій – поруч із дописами про вигадані готелі на Місяці під брендом Трампа та контентом від його прихильників – і не супроводжувався жодними поясненнями.
Дональд Трамп в образі Ісуса Христа / Скриншот зі сторінки президента США у Truth Social
Після публікації зображення викликало хвилю критики, зокрема й серед частини його аудиторії. Деякі користувачі прямо закликали президента видалити допис, що є нетиповим для платформи, де зазвичай домінує підтримка Трампа. Зрештою він видалив публікацію пізніше в понеділок.
Коментуючи ситуацію, Трамп заперечив, що зображення мало релігійний підтекст.
Я дійсно це опублікував, і я думав, що це я в образі лікаря, пов’язано з Червоним Хрестом та його роботою… Я там наче працівник Червоного Хреста, якого ми підтримуємо,
– заявив президент США.
Також політик додав, що "лише ЗМІ, що поширюють фейки могли додуматися" до інтерпретації фото з ним, як Ісуса Христа.
"Це мав бути я в образі лікаря, який лікує людей. І я дійсно роблю так, щоб людям ставало краще", – стверджує глава Білого дому.
Цікаво, що порцію критики Трамп отримав й від своїх соратників-республіканців. Ті звинуватили президента США у богохульстві.
Чому Трамп накинувся із критикою на Папу Римського?
Відтоді як наприкінці лютого США та Ізраїль почали бомбардування Ірану, Папа Римський послідовно закликає припинити насильство та повернутися до діалогу для врегулювання конфлікту. Він також застеріг від використання імені Ісуса для виправдання війни, яке часто люблять використовувати деякі американські політики з кола Дональда Трампа.
Зрештою Дональд Трамп різко розкритикував Лева XIV, звинувативши його у слабкості та політичних помилках. За словами президента США, Папа нібито недостатньо жорстко реагував на обмеження під час пандемії COVID-19, а також буцімто мав м'яку позицію щодо ядерної програми Ірану.