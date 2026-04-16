Відповідна заява понтифіка пролунала під час його виступу в Камеруні, пише SkyNews.

Як Папа Римський дорікнув лідерам?

Папа Римський різко засудив лідерів за використання релігійної риторики для виправдання воєн і закликав до "рішучої зміни курсу". За його словами, світ "спустошує жменька тиранів", доки існує низка інших важливих проблем.

Володарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, проте часто цілого життя недостатньо для відбудови. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, проте ресурсів для зцілення, освіти й відновлення не знаходять,

– заявив понтифік.

Водночас жодного конкретного лідера у своїх подібних заявах понтифік не назвав. Але зауважимо, що такі слова пролунали на тлі війни на Близькому Сході та нещодавнього скандалу стосовно нього і Дональда Трампа.

Раніше Піт Гегсет закликав американців молитися за військову перемогу на Близькому Сході "в ім'я Ісуса". Своєю чергою Папа Лев заявив, що прагнення до військового домінування "зовсім чуже шляху Ісуса Христа".

Що цьому передувало?