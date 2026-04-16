Соответствующее заявление понтифика прозвучало во время его выступления в Камеруне, пишет SkyNews.

Как Папа Римский упрекнул лидеров?

Папа Римский резко осудил лидеров за использование религиозной риторики для оправдания войн и призвал к "решительной смене курса". По его словам, мир "опустошает горстка тиранов", пока существует ряд других важных проблем.

Властители войны делают вид, что не знают, что для разрушения нужен лишь миг, однако часто целой жизни недостаточно для восстановления. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, однако ресурсов для исцеления, образования и восстановления не находят,

– заявил понтифик.

В то же время ни одного конкретного лидера в своих подобных заявлениях понтифик не назвал. Но заметим, что такие слова прозвучали на фоне войны на Ближнем Востоке и недавнего скандала в отношении него и Дональда Трампа.

Ранее Пит Гегсет призвал американцев молиться за военную победу на Ближнем Востоке "во имя Иисуса". В свою очередь Папа Лев заявил, что стремление к военному доминированию "совершенно чуждо пути Иисуса Христа".

