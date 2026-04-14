Резкое заявление о Мелони Трамп сделал в интервью Corriere della Sera. Что интересно, Трамп назвал ее президентом Италии, хотя эту должность занимает Серджо Матарелла.

Что сказал Трамп о Мелони?

Он спросил журналистов, нравится ли итальянцам то, что Мелони не помогает США "получить нефть". То есть не вмешивается в ситуацию на Ближнем Востоке.

Людям это нравится? Я не могу себе этого представить. Я поражен ею. Я думал, что она имеет мужество, но ошибался (...) Она не считает, что Италия должна быть вовлеченной. Она считает, что Америка должна делать эту работу за нее,

– сказал он.

В то же время Трамп признал: не говорил об этом с самой Мелони. Якобы потому, что Рим не хочет помогать США на Ближнем Востоке в рамках НАТО и не хочет, чтобы Иран перестал разрабатывать ядерное оружие.

Она очень отличается от того, что я думал. Она уже не тот же человек, и Италия не будет той самой страной, иммиграция убивает Италию и всю Европу,

– высказался Трамп.

Президент США упрекал, что Европа не готова бороться за Ормузский пролив, "они зависят от Дональда Трампа, чтобы он держал его открытым".

Справка. Еще 11 марта Мелони заявила, что Италия не будет участвовать в войне против Ирана. Хотя на следующий день Иран атаковал итальянскую военную базу в Эрбиле, страна не вмешалась.

Но больше всего Трамп возмутился словами Мелони о нем. На днях премьер Италии заявила: критика Трампа в адрес Папы Римского неприемлема.

Поэтому лидер Америки сказал, что шокирован и разочарован Мелони.

Это она неприемлема, потому что ей безразлично, имеет ли Иран ядерное оружие и взорвал бы Италию за две минуты, если бы имел такую возможность,

– заявил он.

И снова раскритиковал Папу Льва XIV. Мол, тот не понимает, что Иран представляет ядерную угрозу.

"Он не понимает и не должен говорить о войне, потому что не имеет представления, что происходит. Он не понимает, что в прошлом месяце в Иране было убито 42 тысячи протестующих", – высказался Трамп.

