Різку заяву про Мелоні Трамп зробив в інтерв'ю Corriere della Sera. Що цікаво, Трамп назвав її президенткою Італії, хоча цю посаду обіймає Серджо Матарелла.

Що сказав Трамп про Мелоні?

Він запитав журналістів, чи подобається італійцям те, що Мелоні не допомагає США "отримати нафту". Тобто не втручається у ситуацію на Близькому Сході.

Людям це подобається? Я не можу собі цього уявити. Я вражений нею. Я думав, що вона має мужність, але помилявся (...) Вона не вважає, що Італія повинна бути залученою. Вона вважає, що Америка повинна робити цю роботу за неї,

– сказав він.

Водночас Трамп визнав: не говорив про це із самою Мелоні. Нібито тому, що Рим не хоче допомагати США на Близькому Сході в рамках НАТО та не хоче, щоб Іран перестав розробляти ядерну зброю.

Вона дуже відрізняється від того, що я думав. Вона вже не та сама людина, і Італія не буде тією самою країною, імміграція вбиває Італію і всю Європу,

– висловився Трамп.

Президент США дорікав, що Європа не готова боротися за Ормузьку протоку, "вони залежать від Дональда Трампа, щоб він тримав її відкритою".

Довідка. Ще 11 березня Мелоні заявила, що Італія не братиме участі у війні проти Ірану. Хоча наступного дня Іран атакував італійську військову базу в Ербілі, країна не втрутилася.

Та найбільше Трамп обурився словами Мелоні про нього. Днями прем'єрка Італії заявила: критика Трампа на адресу Папи Римського неприйнятна.

Тож лідер Америки сказав, що шокований і розчарований Мелоні.

Це вона є неприйнятною, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю і чи підірвав би Італію за дві хвилини, якби мав таку можливість,

– заявив він.

І знову розкритикував Папу Лева XIV. Мовляв, той не розуміє, що Іран становить ядерну загрозу.

"Він не розуміє і не повинен говорити про війну, бо не має уявлення, що відбувається. Він не розуміє, що минулого місяця в Ірані було вбито 42 тисячі протестувальників", – висловився Трамп.

