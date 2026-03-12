Але йдеться не про територію власне Італії. Про це повідомляє Reuters.

Дивіться також В Ірані визнали, що Моджтаба Хаменеї справді поранений: як він почувається

Де італійська база, по якій ударив Іран?

У ніч на 12 березня Іран обстріляв італійську базу в регіоні. Це був удар по Ербілю в Іракському Курдистані.

Досі не зовсім зрозуміло, чим саме атакували.

Міністерство оборони спочатку говорило про ракетний удар по італійській базі в Ербілі, але пізніше джерела в міністерстві повідомили, що це був безпілотник, який знищив військову машину, можливо, випадково,

– інформує Reuters.

Серед італійського персоналу немає жертв чи поранень, "з ними все гаразд".

Ербіль – місто в Іраку, столиця Іракського Курдистану. Там розміщені близько 300 італійських військовослужбовців, які навчають курдські сили безпеки.

Показуємо Ербіль на карті світу

"Джерела в міністерстві додали, що безпілотник, можливо, не був навмисно запущений по італійській базі, а випадково влучив у неї після втрати висоти", – зауважило ЗМІ.

Командир бази полковник Стефано Піццотті каже, що напрямок удару не відомий.

Тривогу через загрозу давали. І загалом, військових "попередили про повітряні загрози та вони сховалися в бункерах за кілька годин до удару".

Дивіться також США все ж винні в ударі по школі для дівчат в Ірані: хто фатально помилився

Які ще країни втягнуті в конфлікт?