Но речь идет не о территории собственно Италии. Об этом сообщает Reuters.
Где итальянская база, по которой ударил Иран?
В ночь на 12 марта Иран обстрелял итальянскую базу в регионе. Это был удар по Эрбилю в Иракском Курдистане.
До сих пор не совсем понятно, чем именно атаковали.
Министерство обороны сначала говорило о ракетном ударе по итальянской базе в Эрбиле, но позже источники в министерстве сообщили, что это был беспилотник, который уничтожил военную машину, возможно, случайно,
– информирует Reuters.
Среди итальянского персонала нет жертв или ранений, "с ними все в порядке".
Эрбиль – город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Там размещены около 300 итальянских военнослужащих, которые обучают курдские силы безопасности.
Показываем Эрбиль на карте мира
"Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был намеренно запущен по итальянской базе, а случайно попал в нее после потери высоты", – отметило СМИ.
Командир базы полковник Стефано Пиццотти говорит, что направление удара не известно.
Тревогу из-за угрозы давали. И вообще, военных "предупредили о воздушных угрозах и они спрятались в бункерах за несколько часов до удара".
Какие еще страны втянуты в конфликт?
Пока в США говорят, что должны убить Моджтабу Хаменеи, спикер иранского парламента заявил, что любая агрессия против территории иранских островов разрушит все ограничения. "Мы откажемся от всех ограничений и зальем Персидский залив кровью захватчиков. Кровь американских солдат является личной ответственностью Трампа", – высказался он. СМИ писали, что Америка может захватить нефтяной остров Харк.
Важно, что Иран обещал удары не только по нефтяным танкерам в море, но и по представительствам мировых банков и офисов в регионе, таких как Google или IBM. Часть уже эвакуируют.
Также Америка просит Румынию предоставить базы на Черном море. По крайней мере Совет национальной обороны Румынии принял решение, которое позволит разместиться в стране пяти сотням американских военных.
А Испания отозвала своего посла в Израиле. Ранее Мадрид отказался вступать в войну и предоставлять Америке базы, чем вызвал гнев Трампа.