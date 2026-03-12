Но речь идет не о территории собственно Италии. Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также В Иране признали, что Моджтаба Хаменеи действительно ранен: как он себя чувствует

Где итальянская база, по которой ударил Иран?

В ночь на 12 марта Иран обстрелял итальянскую базу в регионе. Это был удар по Эрбилю в Иракском Курдистане.

До сих пор не совсем понятно, чем именно атаковали.

Министерство обороны сначала говорило о ракетном ударе по итальянской базе в Эрбиле, но позже источники в министерстве сообщили, что это был беспилотник, который уничтожил военную машину, возможно, случайно,

– информирует Reuters.

Среди итальянского персонала нет жертв или ранений, "с ними все в порядке".

Эрбиль – город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Там размещены около 300 итальянских военнослужащих, которые обучают курдские силы безопасности.

Показываем Эрбиль на карте мира

"Источники в министерстве добавили, что беспилотник, возможно, не был намеренно запущен по итальянской базе, а случайно попал в нее после потери высоты", – отметило СМИ.

Командир базы полковник Стефано Пиццотти говорит, что направление удара не известно.

Тревогу из-за угрозы давали. И вообще, военных "предупредили о воздушных угрозах и они спрятались в бункерах за несколько часов до удара".

Смотрите также США все же виноваты в ударе по школе для девочек в Иране: кто фатально ошибся

Какие еще страны втянуты в конфликт?