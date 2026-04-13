Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Папы Льва XIV в соцсети Truth Social. Он обвинил понтифика в "слабости".

За что Трамп упрекнул Папу?

Трамп заявил, что Папа якобы недостаточно жестко реагировал на ограничения во время пандемии COVID-19, когда, по его словам, преследовали священнослужителей. Также он раскритиковал позицию понтифика по ядерной программе Ирана, заявив, что не поддерживает идею возможного обладания Тегераном ядерным оружием. Отдельно президент США упомянул и Венесуэлу, осудив взгляды Папы на политику Вашингтона в отношении этой страны.

Трамп также поставил под сомнение избрание Папы, заявив, что оно могло иметь политические мотивы. Отдельно он похвалил брата понтифика, назвав его сторонником движения MAGA, и призвал Льва XIV "сосредоточиться на роли Папы, а не политика".

Что ответили Трампу в Ватикане?

В ответ Папа Лев XIV заявил, что не намерен вступать в публичные споры с Трампом, но и в дальнейшем будет высказываться о войне, в частности вокруг Ирана. По его словам, его заявления не направлены против конкретных лиц, а имеют целью призыв к миру и примирению.

Понтифик подчеркнул, что не боится давления со стороны американской администрации и продолжит озвучивать позицию церкви. Он отметил, что Ватикан не занимается политикой в традиционном понимании, а его миссия – поиск путей к миру и предотвращения войн.

Важно! Ранее посол Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас заявил, что Ватикан не станет площадкой для мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Фокус Ватикана сосредоточен на гуманитарной помощи гражданским и пленным.

