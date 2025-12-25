Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил посол Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас, передает 24 Канал.
Почему Ватикан не сможет стать площадкой для переговоров?
По его словам, Ватикан подчеркивает важность международного права и Конституции Украины и выступает за мирные пути решения конфликта. Посол подчеркнул, что сейчас основная работа Святого Престола сосредоточена на гуманитарных аспектах: помощи гражданским и пленным.
Кульбокас отметил, что из-за принципиальной позиции Ватикана Россия вряд ли согласится проводить переговоры на его территории. Он добавил, что эффективность дипломатии зависит не только от слов, но и от конкретных инициатив, человеческих ресурсов и времени для их реализации.
Обратите внимание! Посол также сравнил подход Папы Льва с Папой Франциском, отметив, что первый более акцентировано комментирует войну в Украине и действует с учетом своей личной ментальности и характера, что влияет на дипломатические процессы.
По мнению Кульбокаса, главной задачей сейчас является продолжение работы над гуманитарными инициативами и создание реалистичных планов для будущих визитов и встреч, которые будут иметь практическое значение для украинцев.
Что известно о возможном визите Папы Римского в Украину?
Папа Римский Лев XIV подтвердил, что план его визита в Киев готов, но есть трудности с безопасностью. Впервые о своих планах посетить Украину он рассказал Владимиру Зеленскому 9 декабря.
Понтифик был бы готов приехать, если будут конкретные проекты и планы, которые сделают его визит не только символическим. Важной остается духовная и гуманитарная поддержка для всех украинцев, независимо от их религии.