Состоится ли визит Папы Римского в Киев?
Понтифик подтвердил то, что было намерением и его предшественника Франциска: трудности визита в Украину связаны прежде всего с вопросами безопасности.
Было бы хорошо поехать в Киев, план уже готов, но его сложно реализовать,
– говорит он.
Папа Лев XIV добавил, что Ватикан уже разработал организационный план, который позволил бы осуществить визит в страну, что почти четыре года страдает от войны.
Что известно о Встрече Зеленского и Папы Римского?
Напомним, что 9 декабря Владимир Зеленский прибыл в Рим. В резиденции Святого Престола в Кастель-Гандольфо украинский лидер встретился с Папой Римским.
Во время беседы, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, главное внимание было уделено войне, которую Россия продолжает вести против Украины.
Папа Лев XIV поднял вопрос военнопленных и подчеркнул необходимость обеспечить возвращение похищенных Россией украинских детей к их семьям.