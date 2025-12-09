Встреча состоялась в резиденции Святого Престола в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает 24 Канал.
О чем говорили в Ватикане?
Во время беседы, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, главное внимание было уделено войне, которую Россия продолжает вести против Украины.
Понтифик подчеркнул важность продолжения диалога и выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и прочного мира.
Отдельно Папа Лев XIV поднял вопрос военнопленных и подчеркнул необходимость обеспечить возвращение похищенных Россией украинских детей в их семьи.
Владимир Зеленский и Папа Лев XIV / Фото Vatican News
Во время аудиенции Зеленский поблагодарил Понтифика за постоянные молитвы за Украину и призывы к справедливому миру. Президент также проинформировал Папу о дипломатической работе с США для достижения мира и обсудил дальнейшее посредничество Ватикана в вопросе возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией.
Что известно о визите Зеленского к европейским лидерам?
Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон. Там он провел серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине. Известно, что президент встретился со Стармером, Макроном и Мерцом.
В Брюсселе Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Украинский президент продолжает серию зарубежных визитов. После переговоров в Лондоне и Брюсселе политик прибыл в Рим. В частности, запланирована встреча с премьером Италии Джорджией Мелони.