Зустріч відбулася у резиденції Святого Престолу в Кастель-Ґандольфо. Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає 24 Канал.

Читайте також Зеленський прибув до Рима: з ким зустрінеться український президент

Про що говорили у Ватикані?

Під час бесіди, яка пройшла в теплій та дружній атмосфері, головну увагу було приділено війні, яку Росія продовжує вести проти України.

Понтифік наголосив на важливості продовження діалогу та висловив надію, що нинішні дипломатичні зусилля допоможуть досягти справедливого й тривалого миру.

Окремо Папа Лев XIV порушив питання військовополонених та наголосив на необхідності забезпечити повернення викрадених Росією українських дітей до їхніх родин.

Володимир Зеленський і Папа Лев XIV / Фото Vatican News

Під час аудієнції Зеленський подякував Понтифікові за постійні молитви за Україну та заклики до справедливого миру. Президент також поінформував Папу про дипломатичну роботу зі США задля досягнення миру та обговорив подальше посередництво Ватикану у питанні повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Що відомо про візит Зеленського до європейських лідерів?