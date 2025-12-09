Деталі розповів 24 Каналу його речник Сергій Никифоров.

З ким зустрінеться Зеленський в Італії?

Український продовжує серію закордонних візитів. Після переговорів у Лондоні та Брюсселі політик прибув до Рима.

Зокрема, заплановано аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV та зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Що передувало візиту в Рим?