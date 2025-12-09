Деталі розповів 24 Каналу його речник Сергій Никифоров.
З ким зустрінеться Зеленський в Італії?
Український продовжує серію закордонних візитів. Після переговорів у Лондоні та Брюсселі політик прибув до Рима.
Зокрема, заплановано аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV та зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.
Що передувало візиту в Рим?
- Нагадаємо, 8 грудня український президент відвідав Даунінг-стріт, де мав перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
- У той же день у Брюсселі Зеленський мав "хорошу і продуктивну" зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.