Детали рассказал 24 Каналу его представитель Сергей Никифоров.

С кем встретится Зеленский в Италии?

Украинский президент продолжает серию зарубежных визитов. После переговоров в Лондоне и Брюсселе политик прибыл в Рим.

В частности, запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV и встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Что предшествовало визиту в Рим?