Детали рассказал 24 Каналу его представитель Сергей Никифоров.
С кем встретится Зеленский в Италии?
Украинский президент продолжает серию зарубежных визитов. После переговоров в Лондоне и Брюсселе политик прибыл в Рим.
В частности, запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV и встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Что предшествовало визиту в Рим?
- Напомним, 8 декабря украинский президент посетил Даунинг-стрит, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
- В тот же день в Брюсселе Зеленский провел «хорошую и продуктивную» встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.