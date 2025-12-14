Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ANSA.

Дивіться також Масовий збій у системі Airbus ледве не зірвав закордонний візит Папи Римського

Чи відбудеться візит Папи Римського до Києва?

Понтифік підтвердив те, що було наміром і його попередника Франциска: труднощі візиту до України пов'язані насамперед із питаннями безпеки.

Було б добре поїхати до Києва, план уже готовий, але його складно реалізувати,

– каже він.

Папа Лев XIV додав, що Ватикан уже розробив організаційний план, який дозволив би здійснити візит до країни, що майже чотири роки потерпає від війни.

Що відомо про Зустріч Зеленського та Папи Римського?