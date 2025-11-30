27 листопада Папи Лева XIV розпочав свою першу закордонну поїздку з візиту до Туреччини. Понтифік прибув до Стамбула на літаку Airbus A320neo авіакомпанії ITA Airway, передає 24 Канал із посиланням на Catholic News Agency.

Як мандрівка Папи ледве не опиналася під загрозою?

Пізніше виявилося, що літак Папи несправний. Він, як і тисячі інших, постраждав внаслідок масового збою у системі Airbus. За даними ЗМІ, технічна проблема виникла через сильне сонячне випромінювання, що могло впливати на бортові комп'ютери.

Для більшості літаків проблему вирішували оновленням програмного забезпечення, але близько 900, включно з папським, потребували фізичної заміни комп'ютера.

Тому у суботу до Стамбула прибув окремий літак з Рима з техніком та запасним комп'ютером для папського Airbus A320neo.

Відомо, що Папа Лео XIV планує вилетіти зі Стамбула до Бейрута 30 листопада, продовжуючи другу частину своєї апостольської подорожі Туреччиною та Ліваном.

