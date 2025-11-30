27 ноября Папы Льва XIV начал свою первую зарубежную поездку с визита в Турцию. Понтифик прибыл в Стамбул на самолете Airbus A320neo авиакомпании ITA Airway, передает 24 Канал со ссылкой на Catholic News Agency.

Смотрите также Как выглядит гробница Папы Римского Франциска: показали новые кадры

Как путешествие Папы едва не оказалось под угрозой?

Позже оказалось, что самолет Папы неисправен. Он, как и тысячи других, пострадал в результате массового сбоя в системе Airbus. По данным СМИ, техническая проблема возникла из-за сильного солнечного излучения, что могло влиять на бортовые компьютеры.

Для большинства самолетов проблему решали обновлением программного обеспечения, но около 900, включая папский, нуждались в физической замене компьютера.

Поэтому в субботу в Стамбул прибыл отдельный самолет из Рима с техником и запасным компьютером для папского Airbus A320neo.

Известно, что Папа Лео XIV планирует вылететь из Стамбула в Бейрут 30 ноября, продолжая вторую часть своего апостольского путешествия по Турции и Ливану.

Последние новости об авиакатастрофах в мире