27 ноября Папы Льва XIV начал свою первую зарубежную поездку с визита в Турцию. Понтифик прибыл в Стамбул на самолете Airbus A320neo авиакомпании ITA Airway, передает 24 Канал со ссылкой на Catholic News Agency.
Смотрите также Как выглядит гробница Папы Римского Франциска: показали новые кадры
Как путешествие Папы едва не оказалось под угрозой?
Позже оказалось, что самолет Папы неисправен. Он, как и тысячи других, пострадал в результате массового сбоя в системе Airbus. По данным СМИ, техническая проблема возникла из-за сильного солнечного излучения, что могло влиять на бортовые компьютеры.
Для большинства самолетов проблему решали обновлением программного обеспечения, но около 900, включая папский, нуждались в физической замене компьютера.
Поэтому в субботу в Стамбул прибыл отдельный самолет из Рима с техником и запасным компьютером для папского Airbus A320neo.
Известно, что Папа Лео XIV планирует вылететь из Стамбула в Бейрут 30 ноября, продолжая вторую часть своего апостольского путешествия по Турции и Ливану.
Последние новости об авиакатастрофах в мире
- На границе Грузии и Азербайджана 11 ноября разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту находились солдаты, которые участвовали в параде в Баку и летели обратно в Стамбул. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
- 4 ноября авиакатастрофу потерпел самолет McDonnell Douglas MD-11. Он разбился во время взлета из аэропорта Луисвилля. Известно о 3 погибших и пострадавших.
- 20 октября грузовой Boeing 747 съехал со взлетной полосы в аэропорту Гонконга и врезался в патрульный автомобиль, столкнув его в море. В результате аварии погибли двое работников аэропорта.