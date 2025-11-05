Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sun Sentinel.

Смотрите также Удар на 5 миллиардов долларов: Boeing снова задерживает проект 777X

Что известно об аварии самолета в США?

По словам официальных лиц, авария произошла во время взлета из аэропорта в Луисвилле во вторник, 4 ноября. Федеральное управление авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение примерно в 17:15 по местному времени. Он должен был совершить рейс в Гонолулу после вылета из Международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле.

Над местом аварии поднялся столб дыма: смотрите видео

Авиакатастрофу потерпел самолет McDonnell Douglas MD-11, принадлежащий компании UPS и был изготовлен в 1991 году.

Полиция получила сообщение об авиакатастрофе вблизи аэропорта Луисвилля. По данным Департамента полиции Луисвилла, в результате аварии есть пострадавшие. В социальных сетях поделились кадрами с большим столбом черного дыма, поднимающегося в небо.

Последствия авиакатастрофы в США: смотрите видео

Полиция Луисвилла сообщила, что на месте происшествия возник пожар и есть обломки самолета, и призвала людей держаться подальше от района катастрофы. В то же время местная Служба чрезвычайных ситуаций объявила распоряжение оставаться дома для всех районов к северу от аэропорта до реки Огайо.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир объяснил, что спасатели работают на месте. Больше информации предоставят, когда она появится.

Какой была авиакатастрофа в Вашингтоне?