В Boeing стремятся восстановить доверие партнеров

В компании объяснили, что темпы разработки программы остаются ниже запланированных, хотя испытания самолета проходят успешно. В частности, генеральный директор Boeing Келли Ортберг в пресс-релизе отметил, что сейчас в приоритете компании – восстановление доверия партнеров, информирует 24 Канал.

Мы разочарованы задержкой, однако 777X продолжает показывать положительные результаты тестов. Наш приоритет – завершить программу разработки, стабилизировать операционную деятельность и восстановить доверие партнеров,

– отметил Ортберг.

Убытки превысили ожидания

Аналитики прогнозировали разовые убытки на уровне 2–4 миллиардов долларов, однако дополнительные расходы увеличили сумму до 5,3 миллиардов. Программа 777X стартовала еще в 2013 году, а первые поставки планировались на 2020-й, однако проект неоднократно переносился из-за технических проблем с двигателями GE9X, новую конструкцию крыла и задержки сертификации после пандемии COVID-19.

Boeing сейчас работает над двумя версиями самолета – 777-8 и 777-9, где первая должна заменить старые модели во флотах ведущих перевозчиков, в частности Lufthansa.

По словам Ортберга, программа все еще "далека от готовности к серийному производству". Компания решила списать все потери сразу, чтобы не растягивать их на последующие периоды, но инвесторы с беспокойством восприняли очередной финансовый удар.

Компания увеличит темпы производства

Несмотря на трудности с 777X, Boeing сообщил и о положительных сдвигах, в частности федеральные власти США позволила увеличить темпы производства 737, стабилизирован выпуск 787 Dreamliner, а сертификацию моделей 737 MAX 7 и MAX 10 ожидают в 2026 году.

По итогам третьего квартала выручка компании составила 23 миллиарда долларов, что превысило прогнозы аналитиков. Boeing передал клиентам 160 самолетов. Теперь главная цель корпорации – избежать новых сбоев в поставках и непредвиденных расходов, которые могут помешать стабилизации после нескольких кризисных лет.

