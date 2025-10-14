Линия в США начала работу 13 октября, сообщает Reuters и Air Data News, передает 24 Канал.

По словам Флорана Масу ди Лабакера, исполнительного вице-президента Airbus по операционной деятельности, запуск новых линий является ключевым этапом стратегии компании по увеличению темпов производства A320neo.

Сколько самолетов планирует производить Airbus?

По данным Bloomberg, Airbus планирует к 2027 году производить до 75 самолетов в месяц.

Изначально компания ставила цель удвоить производство лайнеров этого семейства – с 40 до 75 единиц в месяц до 2025 года. Однако из-за проблем в цепочках поставок сроки реализации плана были перенесены на два года.

Сейчас портфель заказов Airbus включает 7,1 тысяч самолетов A320neo, из которых более 75% заказов приходится на самую большую модель A321neo.

Заметим, что расширение производственных мощностей в США и Китае происходит на фоне напряженных торговых отношений между этими странами. Airbus стремится сохранить нейтралитет и избежать политических осложнений, одновременно укрепляя свое присутствие на двух крупнейших рынках самолетов.