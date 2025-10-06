Boeing планирует увеличить производство 737 Max?

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает 24 Канал. В частности, в 2026 году компания планирует дальнейшее увеличение темпов сборки и стремится достичь 53 самолетов в месяц, что станет самым высоким показателем со времени пандемии.

Издание отмечает, что это также сигнал для инвесторов о стремлении Boeing восстановить стабильность и доверие регуляторов после производственных проблем.

Какие мощности компании сейчас?

Сейчас производственный лимит компании составляет 38 самолетов в месяц, установлен Федеральным авиационным управлением США (FAA) после инцидента с самолетом в 2024 году. Для увеличения темпов Boeing должен убедить регулятора, что компания способна гарантировать качество и безопасность производства.

Председатель Boeing Келли Ортберг заверил, что компания уверена в достижении плана на 42 самолета до конца года. FAA, в свою очередь, отметило, что "безопасность определяет все" и продолжит внимательно контролировать производство.

Увеличение выпуска является критически важным для Boeing, пишет Reuters. Ведь, это поможет сократить долги и поддержать конкурентоспособность против европейского Airbus конкурентоспособность против европейского Airbus.

Что этому предшествовало?

Boeing 737 Max стал ключевым проектом компании после серии кризисов, которые начались в 2018–2019 годах из-за двух фатальных авиакатастроф. После этих инцидентов FAA временно запретило полеты 737 Max, что повлекло остановку производства и серьезные финансовые потери для Boeing.

В 2024 году Boeing столкнулся с очередными проблемами в производстве и качественном контроле, из-за чего FAA установило ограничение на выпуск 38 самолетов в месяц. Пандемия COVID-19 также повлияла на спрос на авиаперевозки и заставила компанию сокращать темпы сборки.

Сейчас 737 Max является одной из самых популярных моделей узкофюзеляжных самолетов в мире.