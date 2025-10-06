Boeing планує збільшити виробництво 737 Max?

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає 24 Канал. Зокрема, у 2026 році компанія планує подальше збільшення темпів складання і прагне досягти 53 літаків на місяць, що стане найвищим показником з часу пандемії.

Видання зазначає, що це також сигнал для інвесторів про прагнення Boeing відновити стабільність і довіру регуляторів після виробничих проблем.

Які потужності компанії наразі?

Наразі виробничий ліміт компанії становить 38 літаків на місяць, встановлений Федеральним авіаційним управлінням США (FAA) після інциденту з літаком у 2024 році. Для збільшення темпів Boeing має переконати регулятора, що компанія здатна гарантувати якість та безпеку виробництва.

Голова Boeing Келлі Ортберг запевнив, що компанія впевнена у досягненні плану на 42 літаки до кінця року. FAA, своєю чергою, наголосило, що "безпека визначає все" і продовжить уважно контролювати виробництво.

Збільшення випуску є критично важливим для Boeing, пише Reuters. Адже, це допоможе скоротити борги та підтримати конкурентоспроможність проти європейського Airbus.

Що цьому передувало?

Boeing 737 Max став ключовим проєктом компанії після серії криз, які почалися у 2018–2019 роках через дві фатальні авіакатастрофи. Після цих інцидентів FAA тимчасово заборонило польоти 737 Max, що спричинило зупинку виробництва і серйозні фінансові втрати для Boeing.

У 2024 році Boeing зіткнувся з черговими проблемами у виробництві та якісному контролі, через що FAA встановило обмеження на випуск 38 літаків на місяць. Пандемія COVID-19 також вплинула на попит на авіаперевезення та змусила компанію скорочувати темпи складання.

Зараз 737 Max є однією з найбільш популярних моделей вузькофюзеляжних літаків у світі.