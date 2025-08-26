Найбільше замовлення компанії?
Найбільше в історії авіакомпанії замовлення включає літаки Boeing 787, 777 і 737 на загальну суму близько 36,5 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Окремо Korean Air уклала угоду з GE Aerospace на 13,7 мільярдів доларів щодо придбання та обслуговування авіадвигунів.
Які літаки замовила компанія?
Близько половини нових літаків становитимуть моделі 737 MAX 10, решта – 777-9 і 787. Приблизно 80% літаків призначені для заміни існуючих у флоті.
Генеральний директор компанії Чо Вон-те наголосив, що рекордне замовлення дозволить розширити діяльність Korean Air на маршрутах у США, Латинській та Південній Америці.
Зауважте. Попри попередні проблеми Boeing, керівництво авіакомпанії зазначає, що залишається впевненим у надійності виробника. До слова, раніше стало відомо, що Boeing також веде переговори з Китаєм про можливий продаж 500 літаків.
Про які проблеми Boeing мова
Компанія впродовж останніх років зіткнулася з низкою проблем, серед яких призупинення польотів моделі 737 MAX після катастроф у 2018–2019 роках та затримки виробництва 777X.
Детальніше про саміт?
- Угода Korean Air з Boeing та GE Aerospace була укладена під час саміту між президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном і колишнім президентом США Дональдом Трампом.
- Під час зустрічі Лі Чже Мюн наголосив на необхідності зміцнення стратегічного партнерства з США, зокрема в контексті безпеки та економічного розвитку.