Самый большой заказ компании?

Крупнейший в истории авиакомпании заказ включает самолеты Boeing 787, 777 и 737 на общую сумму около 36,5 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Отдельно Korean Air заключила соглашение с GE Aerospace на 13,7 миллиардов долларов по приобретению и обслуживанию авиадвигателей.

Какие самолеты заказала компания?

Около половины новых самолетов составят модели 737 MAX 10, остальные – 777-9 и 787. Примерно 80% самолетов предназначены для замены существующих во флоте.

Генеральный директор компании Чо Вон-тэ подчеркнул, что рекордный заказ позволит расширить деятельность Korean Air на маршрутах в США, Латинской и Южной Америке.

Заметьте. Несмотря на предыдущие проблемы Boeing, руководство авиакомпании отмечает, что остается уверенным в надежности производителя. К слову, ранее стало известно, что Boeing также ведет переговоры с Китаем о возможной продаже 500 самолетов.

О каких проблемах Boeing речь Компания в последние годы столкнулась с рядом проблем, среди которых приостановление полетов модели 737 MAX после катастроф в 2018–2019 годах и задержки производства 777X.

