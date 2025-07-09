Boeing вернулся на китайский рынок

Среди поставленных машин 8 самолетов для китайских заказчиков. Это первая партия отправлений в Китай с апреля, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании, информирует 24 Канал.

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То есть, это может свидетельствовать о постепенном ослаблении торгового напряжения между США и КНР, которая ранее привела к временной Смотрите также Китай остановил закупки самолетов Boeing в Пекине. В мае запрет отменили после достижения договоренностей о временном снижении пошлин.

Какие самолеты получил Китай

Всего из 60 самолетов, переданных в июне, 5 моделей 737 MAX были отправлены китайским клиентам. Еще 3 самолета – один дальнемагистральный 787 Dreamliner и 2 грузовых Boeing 777F – также отправились в КНР.

На фоне многолетних трудностей, включая кризисы производства и финансовые вызовы, рост объемов поставок является позитивным сигналом для инвесторов. На Уолл-стрит эти данные внимательно отслеживают, ведь Boeing получает основную часть прибыли именно при передаче самолетов заказчикам.

Для сравнения, в мае Boeing поставил 44 самолета, а год назад – 45. В первой половине 2025 года компания передала 280 самолетов,

– говорится в статье.

Заметьте. Несмотря на положительную динамику в поставке, объем новых заказов в июне уменьшился, если сравнивать с рекордным маем, когда компания зафиксировала шестой самый высокий уровень месячных заказов в истории. С начала 2025 года Boeing получил 668 заказов, из которых 625 – чистые, то есть с учетом отмен и изменений.