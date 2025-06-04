Пекин планирует заказать до 500 самолетов Airbus

Потенциальный заказ включает как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные модели, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает 24 Канал.

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Заметьте. Если договоренность будет охватывать верхний предел – 500 самолетов, это станет рекордным контрактом для Китая и одним из крупнейших в мировой авиационной отрасли.

Акции Airbus "взлетели"

На фоне новостей акции Airbus выросли на 2,3% в Париже, а Rolls-Royce, который поставляет двигатели для широкофюзеляжных самолетов Airbus, – на 0,7% в Лондоне.

Ожидается, что в Пекин прибудут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Обе страны имеют акции в Airbus, поэтому соглашение будет иметь значение не только экономическое, но и дипломатическое.

Дипломатический контекст

Масштабный заказ может также усилить позиции Китая на фоне напряженных торговых отношений с США. В отличие от Airbus, американский Boeing в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями на китайском рынке. В апреле Пекин запретил местным авиакомпаниям покупать новые самолеты Boeing, что стало продолжением многолетнего напряжения вокруг модели 737 Max и торговых споров.

Согласно данным Bloomberg, в центре заказа могут оказаться широкофюзеляжные самолеты A330neo - модель, которая ранее редко использовалась в Китае, ведь в этом сегменте доминировал Boeing.